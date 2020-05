Piłkarz Rakowa Częstochowa Felicio Brown Forbes to zawodnik, który strzelił pierwszego gola w PKO BP Ekstraklasie wznawiającej sezon po 80 dniach przerwy spowodowanej koronawirusem. Trafił do siatki w 83. minucie meczu 27. kolejki we Wrocławiu ze Śląskiem.

Poprzedni mecz ligowy odbył się 9 marca, gdy Korona Kielce pokonała ŁKS Łódź 1:0. Z powodu pandemii trzeba było jednak wstrzymać sezon. Reklama Na piątek zaplanowano jeszcze jeden mecz - o godz. 20.30 Pogoń Szczecin podejmie KGHM Zagłębie Lubin. Zagłębie zrobiło krok w stronę awansu. Falstart Pogoni [WYNIKI I TABELA] Zobacz również Szlagierem tej kolejki będzie ligowy klasyk - sobotnie spotkanie Lecha z Legią (godz. 20). Po 26 kolejkach liderem jest Legia z dorobkiem 51 punktów, wyprzedzając o osiem broniącego tytułu Piasta Gliwice. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej jest planowana na 14 czerwca, zaś sezon zakończy się 18 i 19 lipca, kiedy zostanie rozegrana 37. seria - odpowiednio - w grupie spadkowej i mistrzowskiej. Na razie mecze odbywają się bez publiczności, ale w piątek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 19 czerwca będzie możliwy powrót kibiców na trybuny. W pierwszej fazie powrotu kibiców możliwe będzie wypełnienie trybun maksymalnie w 25 procentach.