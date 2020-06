Według wielu ekspertów największym problemem Lecha Poznań jest obsada pozycji bramkarza. Wkrótce może te kłopoty się skończą. "Kolejorz" pozyskał bowiem Filipa Bednarka, który zapowiada, że do stolicy Wielkopolski nie przybył po to, by siedzieć na ławce rezerwowych.

Nie jestem osobą, która wybiega daleko w przyszłość, ale na początku chcę zostać tu pierwszym bramkarzem. Gra dla Lecha to wielka nobilitacja – powiedział Filip Bednarek. Nowy bramkarz "Kolejorza" dołączy do drużyny 1 lipca, ale nie będzie mógł zagrać w przedłużonym sezonie PKO Ekstraklasy. Przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy holenderskiego Heerenven.