Urodzony w 1907 roku Florian Krygier w 1950 r. zamieszkał w Szczecinie, gdzie w sierpniu 1954 został kierownikiem sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego Kolejarz, pełniąc jednocześnie funkcję trenera zespołu juniorów. M.in. na bazie Kolejarza dwa lata później utworzono Pogoń, w której Krygier objął główne stanowisko trenerskie. W 1957 r. awansował z Pogonią do drugiej ligi, a rok później po raz pierwszy na najwyższy szczebel rozgrywek klubowych w Polsce. Od 1961 do 1972 legendarny trener zajmował się już tylko szkoleniem młodzieży w Pogoni. Zmarł w wieku 99 lat w 2006 r. i pochowany został w alei zasłużonych Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

W lipcu 2004 radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę nazwania jego imieniem stadionu przy ul. Twardowskiego. Natomiast w 2015 r. z inicjatywy kibiców szczecińskiego klubu jego imię otrzymała także jedna ze szczecińskich ulic (wcześniej nosząca nazwę Autostrady Poznańskiej).

Teraz właśnie grupy kibicowskie występują z kolejną inicjatywą. Chcą, by przed głównym wejściem do przebudowanego stadionu stanął pomnik przedstawiający Floriana Krygiera.

Zgłaszamy taki projekt do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zaproponujemy kwotę 800 tys. zł. Chcielibyśmy, aby pan Florian witał wszystkich kibiców wchodzących na stadion. Pomnik miałby być naturalnych rozmiarów. Ustawiony byłby na niewielkim postumencie – powiedział Daniel Trzepacz, jeden z inicjatorów pomysłu.

Idea ta połączyła kilka grup kibicujących Dumie Pomorza.

Wierzymy, że nasze zdanie podzieli liczna grupa fanów, ale i mieszkańców Szczecina, którzy dzięki temu będą mogli zbliżyć się do Pogoni – stwierdził Rafał Szczupak, przedstawiciel grupy Kibice Razem Pogoń Szczecin, lider projektu.

Budowa nowego obiektu rozpoczęta została w marcu 2019. Powstaje on w miejscu obecnego. Inwestycja zbliża się do półmetka. Powstały dwie nowe trybuny (zachodnia i południowa). W przerwie między obecnym i przyszłym sezonem ma być przesuwana płyta boiska głównego, a w nowej rundzie kibice mają zasiąść już na nowych krzesełkach, których ok. 10 tys. zamontowano w czerwcu. Wówczas wyburzona zostanie trybuna północna i ona wraz ze wschodnią mają zostać wybudowane do końca przyszłego roku.

Pod tymi trybunami znajdzie się zaplecze sportowe, gastronomiczne, biurowe i handlowe. Jednocześnie w sąsiedztwie obiektu powstaje centrum szkolenia młodzieży z małym stadionem i kilkoma boiskami treningowymi. Koszt całej inwestycji wynosi 364,4 mln zł. Nowy obiekt będzie mieścił ponad 20 tys. miejsc na trybunach.