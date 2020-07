„Od początku Piast był konkretny i obdarzył mnie zaufaniem. Wiem, że tutaj mogę zrobić postęp jako piłkarz. Wiem, że będzie to inne życie niż w Madrycie, ale jestem już przyzwyczajony do podróży i do tego kraju. Przychodzę do Piasta jednak po to, aby przede wszystkim grać w piłkę. Wiem, że mam tutaj odpowiednie warunki do rozwoju i będzie mi tu dobrze” - powiedział po podpisaniu kontraktu zawodnik, cytowany w klubowym komunikacie.

Reklama

Jest wychowankiem Atletico Madryt, jednak nigdy nie zagrał w pierwszej drużynie. Ma za to na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Pomocnik to pierwszy gracz pozyskany przez gliwiczan w letnim okienku transferowym.

„Javier to bardzo młody zawodnik, który jeszcze przez najbliższe trzy lata będzie spełniał warunki młodzieżowca. W kadrze Polski występował na środku pomocy, ale jest uniwersalny i może również grać na prawej stronie. Udało nam się wygrać rywalizację z innymi klubami ekstraklasy. Cieszymy się, że wybrał właśnie Piasta. Ten ruch przyniesie obustronne korzyści” – ocenił gracza dyrektor sportowy klubu Bogdan Wilk.

W poprzednim sezonie zespół prowadzony przez trenera Waldemara Fornalika zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Teraz, na trzy kolejki przed końcem sezonu, gliwiczanie są wiceliderem, ze stratą ośmiu punktów do Legii Warszawa.