Zajmująca 14. miejsce w tabeli Arka, która występowała w ekstraklasie od 2016 roku, kiedy awansowała razem z... "Nafciarzami", ma 34 punkty i traci 10 do wyprzedzającej ją bezpośrednio Wisły Kraków. Do końca sezonu zostały trzy kolejki i dziewięć punktów do zdobycia.

Reklama

Płocczanie po drugim z rzędu zwycięstwie w tzw. grupie spadkowej mają 45 pkt i też mogą być pewni utrzymania.

Za Arką plasują się Korona Kielce - 31 i ŁKS Łódź - 21, których los został przesądzony już wcześniej.

Nierozstrzygnięte pozostają losy mistrzostwa Polski. W tabeli prowadzi Legia Warszawa - 65 pkt, która o osiem wyprzedza Piasta Gliwice i Lecha Poznań. Stołecznej ekipie do 14. w historii tytułu brakuje jednego punktu w sobotnim spotkaniu z Cracovią.

W przypadku porażki legioniści będą się cieszyć z prymatu w kraju, jeśli w niedzielę swoich spotkań nie wygrają obaj pozostali w rywalizacji konkurenci.