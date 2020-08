Rozmawialiśmy z Marcinem przez kilka miesięcy, chcieliśmy go nakłonić do podpisania z Pogonią kolejnej, kilkuletniej umowy. Nie przystał na nasze propozycje. Dostał za to okazję przeniesienia się do klubu włoskiego i z tej opcji skorzystał – powiedział dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk. W poniedziałek 22-latek wyjechał do Włoch w celu odbycia testów medycznych. Wcześniej oba kluby porozumiały się w sprawie warunków transferu. Listkowski miał z nami kontrakt obowiązujący do końca tego roku. Więc jest to transfer gotówkowy. Oczywiście umowa w Lecce zabrania nam na podania kwoty” – wyjaśnił Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni.

Reklama

Włoski klub już poinformował o nowym piłkarzu w swych barwach, podkreślając że pozostanie on zawodnikiem Lecce na kolejne pięć sezonów i że od razu jest do dyspozycji trenera Eugenio Coriniego.

Listkowski jest wychowankiem Lecha Rypin, ale już w wieku 15 lat trafił do Pogoni. W ekstraklasie zadebiutował mając niewiele ponad 17 lat. W maju 2015 r. w Poznaniu zmienił w 77. min. Sebastiana Murawskiego. W portowej drużynie rozegrał łącznie 101 spotkań, strzelając dwie bramki (obie w minionym sezonie). W rozgrywkach 2018/19 był wypożyczony do Rakowa Częstochowa. Stał się tam podstawowym zawodnikiem drużyny, która wywalczyła awans do ekstraklasy.