Drużyna z Górnego Śląska jest obecnie liderem ekstraklasy, bielszczanie w tabeli zajmują 11. miejsce (Jagiellonia czwarte).

Podobnie jak w Zabrzu, to nie będzie łatwy mecz. Jagiellonia ma w składzie bardzo dobrych zawodników, co ważne - z ogromnym doświadczeniem: Jesus Imaz, Maciej Makuszewski, Martin Pospisil, Tomas Prikryl, Taras Romanczuk, Ivan Runje. To drużyna z najwyższej półki - powiedział trener bielszczan.

Poinformował, że do Białegostoku nie pojedzie Marko Roginic, który "częściowo" rozpoczął treningi z zespołem.

Drużyna wyjedzie z Bielska-Białej w czwartek rano, a po przyjeździe na miejsce odbędzie jednostkę treningową - dodał Brede.

Podbeskidzie to zespół, który lubi grę ofensywą. Jednak w Bielsku-Białej zdają sobie sprawę, że otwarta gra z "Pszczółkami" może źle się skończyć. Dlatego Brede zapowiedział, że będzie chciał przyjąć taktykę polegająca na "zbilansowaniu ataku i obrony. Będziemy chcieli zagrać skutecznie z przodu, ale też położymy dużą wagę na grę w defensywie, zwłaszcza wysoką i średnią obronę".

Podczas przerwy na mecze reprezentacji Podbeskidzie rozegrało sparing z Górnikiem Zabrze. W przeciwieństwie do pojedynku ligowego w tym przypadku górą byli bielszczanie, którzy wygrali 1:0 (bramkę zdobył Ivan Martin).

Zwycięstwo na pewno nas podbudowało. Cieszę się, że pełne 90 minut z niezłym rywalem rozegrali zawodnicy, którzy do tej pory grali w mniejszym wymiarze czasowym - uważa szkoleniowiec beniaminka ekstraklasy.

Jego zespół do tej pory zdobył w rozgrywkach jeden punkt. W drugiej kolejce zremisował 2:2 z Cracovią. Piątkowy mecz Jagiellonii z Podbeskidziem rozpocznie się o godz. 18.00.

Akcja "Oddaj krew – idź na mecz”.

W czwartek zostanie zainaugurowana 11. edycja akcji bielskiego klubu "Oddaj krew – idź na mecz”.

Kibice, którzy zdecydują się oddać krew w ten dzień, otrzymają specjalny zestaw upominków od sponsorów i klubu TS Podbeskidzie. Nieodłącznym elementem paczki będzie podwójna wejściówka na ekstraklasowe mecze Podbeskidzia - można przeczytać w klubowym komunikacie.

W czwartek na placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach w godz. 9.00 - 14.00 będzie stać specjalny ambulans, w którym kibice będą mogli oddawać krew. W następnych tygodniach podobna akcja będzie przeprowadzana w innych miastach regionu.