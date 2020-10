Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania po dłuższej przerwie niż ta na reprezentację. Ostatnią ligową potyczkę Lechia rozegrała 26 września, natomiast Pogoń siedem dni wcześniej.

Reklama

W ekipie gości zadebiutował Luka Zahovic. Niespełna 25-letni napastnik jest synem słynnego reprezentanta Słowenii Zlatko Zahovica.

W konfrontacji z Lechią trener Kosta Runjaic po raz 101. prowadził szczecinian w ekstraklasie. Pierwszą wygraną pod wodzą 49-letniego szkoleniowca „Portowcy” zanotowali 13 grudnia 2017 roku właśnie w Gdańsku, gdzie triumfowali 3:1.

Był to trzeci z rzędu mecz gdańszczan na własnym stadionie - dwa poprzednie zakończyły się ich efektownymi zwycięstwami nad beniaminkami – 4:2 z PGE FKS Stalą Mielec oraz 4:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tym razem gospodarze nie tylko nie zdobyli czterech bramek, ile po bezbarwnej grze zeszli z boiska pokonani 1:0.

Od początku zaatakowała Lechia, aktywny był Kenny Saief, ale pierwsza akcja przyjezdnych mogła zakończyć się powodzeniem. W 11. minucie po rzucie rożnym tuż obok słupka uderzył Alexander Gorgon.

W 23. min szczecinianie objęli już prowadzenie, a autorem tego trafienia był właśnie austriacki, ale mający polskie pochodzenie, środkowy pomocnik. Była to jednak kuriozalna bramka – Gorgon lekko podał w polu karnym do Zahovica, ale nikt nie dotknął piłki i ta wturlała się do siatki.

Lechiści mieli inicjatywę i starali się atakować, ale ich zagraniom brakowało precyzji i zdecydowania. Dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowie mocno, ale minimalnie niecelnie, zza pola karnego strzelił Tomasz Makowski.

Scenariusz drugiej połowy nie zmienił się. Gra toczyła się pod dyktando biało-zielonych, ale z ich optycznej przewagi praktycznie nic nie wynikało. Groźniejsze, zwłaszcza w końcówce, były natomiast ataki Pogoni.

W 81. minucie do większego wysiłku golkipera gospodarzy zmusił Zahovic, a w pierwszej minucie doliczonego czasu po rzucie rożnym i uderzeniu Konstantinosa Triantafyllopoulosa Dusan Kuciak ponownie popisał się świetną interwencją.

Goście odnieśli trzecie w tym sezonie zwycięstwo – wszystkie w stosunku 1:0.

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 0:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Alexander Gorgon (23)

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Bartosz Kopacz, Tomasz Makowski, Michał Nalepa. Pogoń Szczecin: Damian Dąbrowski, Luis Mata, David Stec

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Mecz bez udziału publiczności

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Karol Fila, Michał Nalepa, Bartosz Kopacz, Rafał Pietrzak - Omran Haydary (73. Mateusz Żukowski), Tomasz Makowski (79. Mateusz Sopoćko), Jarosław Kubicki, Kenny Saief (79. Maciej Gajos), Conrado (62. Egy Maulana Vikri) - Flavio Paixao (62. Łukasz Zwoliński)

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - David Stec, Kostas Triantafyllopoulos, Mariusz Malec (42. Benedikt Zech), Hubert Matynia (66. Luis Mata) - Sebastian Kowalczyk (86. Santeri Hostikka), Damian Dąbrowski, Alexander Gorgon (86. Tomas Podstawski), Kacper Smoliński (66. Maciej Żurawski), Michał Kucharczyk - Luka Zahovic

Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-10-17:

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 2:1 (1:0)

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:3 (1:2)

Cracovia Kraków - Piast Gliwice 1:0 (1:0)

2020-10-18:

Wisła Płock - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

PGE FKS Stal Mielec - Wisła Kraków 0:6 (0:3)

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin 2:1 (1:1)

2020-10-19:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Warta Poznań 1:2 (0:0)

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 0:1 (0:1)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Raków Częstochowa 7 5 1 1 18-8 16 +10

2. Górnik Zabrze 7 4 1 2 13-8 13 +5

3. KGHM Zagłębie Lubin 7 4 1 2 9-6 13 +3

4. Jagiellonia Białystok 6 3 2 1 8-6 11 +2

5. Śląsk Wrocław 6 3 1 2 11-7 10 +4

6. Pogoń Szczecin 5 3 1 1 6-4 10 +2

7. Lechia Gdańsk 6 3 0 3 10-9 9 +1

8. Legia Warszawa 5 3 0 2 7-7 9

9. Lech Poznań 6 2 2 2 12-10 8 +2

10. Wisła Płock 7 2 2 3 8-10 8 -2

11. Warta Poznań 6 2 1 3 5-5 7

12. Wisła Kraków 6 1 3 2 10-9 6 +1

13. Cracovia Kraków 7 2 4 1 10-10 5

14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 7 1 2 4 9-18 5 -9

15. PGE FKS Stal Mielec 7 1 2 4 7-17 5 -10

16. Piast Gliwice 7 0 1 6 3-12 1 -9

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2020-10-23:

Piast Gliwice - Wisła Płock (18.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (20.30)

2020-10-24:

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15.00)

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok (17.30)

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa (20.00)

2020-10-25:

Raków Częstochowa - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

Lech Poznań - Cracovia Kraków (17.30)

2020-10-26:

Warta Poznań - Górnik Zabrze (18.00)