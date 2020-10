Pierwotnie mecz miał się odbyć 27 września, ale został odwołany, aby Legia mogła się lepiej przygotować do spotkania czwartej rundy eliminacji Ligi Europy z Karabachem Agdam. Dodatkowa przerwa nie pomogła. W pierwszym meczu pod wodzą Michniewicza mistrz Polski uległ Azerom 0:3.

Reklama

"Wiele meczów trzeba, aby naprawdę dobrze poznać piłkarzy. Nie ma jednak z tym żadnego problemu. Wszystko przebiega tak jak powinno, zawodnicy są bardzo otwarci na współpracę" - powiedział Michniewicz po miesiącu w Legii.

Niedzielne zwycięstwo z Zagłębiem 2:1 było pierwszym w tym sezonie ekstraklasy, które "Wojskowym" udało się odnieść na własnym stadionie.

"Wygrana z Zagłębiem była ważna. Pozytywny wynik kształtuje poczucie własnej wartości. My jednak potrzebujemy serii zwycięstw, aby zacząć grać na miarę potencjału" - podkreślił szkoleniowiec.

Gotowy do gry wciąż nie jest Jose Kante. Poprawa nie nastąpiła także w kwestii obsadzenia środka obrony.

"Inaki Astiz, Mateusz Wieteska i William Remy nie są zdolni do gry. Kante być może pod koniec tygodnia wróci do ćwiczeń z drużyną. Nie mamy też Bartka Kapustki, który przebywa w domu z koronawirusem. Na szczęście zakażenie przechodzi bezobjawowo i mam nadzieję, że nie straci wiele ze swojej motoryki" - poinformował Michniewicz.

Legia w tabeli jest ósma. Do prowadzącego Rakowa Częstochowa traci siedem punktów, ale ma rozegrane o dwa mecze mniej. Śląsk z jednym zaległym spotkaniem i sześcioma punktami straty jest piąty.

"Śląsk to dobra drużyna, bardzo zdyscyplinowana, mająca w swoich szeregach graczy o dużym potencjale. Nie można na nią patrzeć tylko przez pryzmat ostatniego spotkania (wyjazdowa porażka z Wisłą Płock 0:1 - PAP). Jej atutem są stałe fragmenty gry. Na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Śląsk również bardzo szybko przechodzi z obrony do ataku. Ma szybkich skrzydłowych" - ocenił Michniewicz.

Początek meczu o godzinie 18.00.