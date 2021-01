Trener Marek Papszun zabrał na zgrupowanie 24 zawodników, w tym czterech młodych piłkarzy, którzy jeszcze nie mieli okazji grać w czerwono-niebieskich barwach w meczach o punkty. Są to: niespełna 17-letni napastnik Michał Litwa,18-letni pomocnik Piotr Owczarek oraz 17-letni bramkarze Kacper Trelowski i Jakub Mądrzyk.

Z zawodników, którzy reprezentowali Raków w roku ubiegłym, do Turcji nie wyjechali Tomas Petrasek, Ben Lederman, Maciej Wilusz i Miłosz Szczepański, którzy leczą kontuzje lub są w trakcie rehabilitacji po przebytych zabiegach.

Z drużyną nie wyjechał również bramkarz Jakub Szumski, który pojedzie do Turcji, ale po to, by grać w barwach klubu Erzurumspor, który zajmuje ostatnie miejsce w ekstraklasie. Wychowanek Legii Warszawa w marcu skończy 29 lat, a w Rakowie grał przez trzy lata, od stycznia 2018 roku. W ekstraklasie wystąpił w 36 spotkaniach, ma za sobą również mecze w 1. lidze i Pucharze Polski. Jego kontrakt z Rakowem miał obowiązywać do końca obecnych rozgrywek, ale klub zgodził się na jego skrócenie i definitywny transfer do Erzurumsporu.

Podczas obozu w Turcji częstochowianie, którzy zimową przerwę spędzają jako wicelider tabeli, rozegrają trzy mecze kontrolne. Ich sparingpartnerami będą Zoria Ługańsk i FK Mariupol z Ukrainy oraz Dynamo Moskwa.

Drugą część sezonu częstochowianie rozpoczną 29 stycznia od pojedynku z mającą tyle samo punktów i plasującą się tuż za nimi w tabeli Pogonią Szczecin.