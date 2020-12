To był dla nas trudny mecz z bardzo doświadczonym zespołem, którego wielu zawodników zdobywało trofea w lidze. Miejsce w tabeli to jedno, a te elementy to drugie. Było chyba widać, że przyjechaliśmy po zwycięstwo i ani przez moment nie zamierzaliśmy się bronić. Dążyliśmy do wygranej, nie udało się tego celu zrealizować mimo ogromu włożonej pracy - przyznał trener Rakowa Marek Papszun.

Dla Piasta remis oznacza 13. miejsce przed zimową przerwą (14 pkt), a dla gości pozycję wicelidera (28), o punkt za Legią.

Warszawski zespół już w piątek rywalizował u siebie z beniaminkiem z Mielca i sensacyjnie przegrał 2:3. To była pierwsza ligowa porażka "Wojskowych" pod wodzą trenera Czesława Michniewicza (czyli od września), a także pierwsze w tym sezonie wyjazdowe zwycięstwo Stali.

Goście wszystkie bramki zdobyli z rzutów karnych, za każdym razem dyktowanych po faulach na Łukaszu Zjawińskim. Przed przerwą dwie jedenastki wykorzystał Maciej Domański, a w 60. minucie skutecznym wykonawcą był Grzegorz Tomasiewicz.

Dla Legii w pierwszej połowie bramki zdobyli Bartosz Slisz i lider ligowej klasyfikacji strzelców Czech Tomas Pekhart, który po raz 13. w tym sezonie trafił do siatki.

Mielczanie są na 15. pozycji (13 pkt), ale mogą z optymizmem patrzeć w przyszłość. Pod wodzą zatrudnionego w listopadzie trenera Leszka Ojrzyńskiego rozegrali pięć spotkań z zespołami z górnej części tabeli i zdobyli w nich osiem punktów.

W niedzielę, oprócz meczu w Gliwicach, rywalizowano także w Białymstoku. Jagiellonia pokonała Górniak Zabrze 1:0 po golu Hiszpana Jesusa Imaza w 52. minucie - to jego ósme trafienie w sezonie. Drużyna Bogdana Zająca awansowała na siódme miejsce (20 pkt), Górnik jest piąty (23).

Dzień wcześniej piłkarze Pogoni Szczecin odnieśli czwarte z rzędu zwycięstwo w ekstraklasie. Tym razem pokonali u siebie KGHM Zagłębie Lubin 1:0 i w tabeli zajmują trzecie miejsce, z identycznym dorobkiem punktowym jak wicelider Raków.

Po czterech kolejnych porażkach (bez zdobytej bramki) Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z Cracovią 3:0, natomiast następną wpadkę u siebie zaliczył Lech Poznań, ulegając Wiśle Kraków 0:1.

"Kolejorzowi" dość kiepsko wychodziło godzenie rywalizacji na krajowym podwórku i Lidze Europy, z której odpadł niedawno po fazie grupowej.

W trzech ostatnich meczach w ekstraklasie Lech wywalczył tylko punkt. Po wysokiej porażce w środę u siebie z Pogonią 0:4, tym razem uległ Wiśle, dla której była to dopiero trzecia wygrana w sezonie. Zwycięstwo w sobotę "Białej Gwieździe" zapewnił w 67. minucie jej najsłynniejszy piłkarz - Jakub Błaszczykowski.

Lech w tabeli jest dziewiąty (17 pkt), z dwunastoma punktami straty do Legii. Wisła odbiła się nieco od dolnych rejonów i teraz jest dwunasta - 14 punktów.

W dobrych nastrojach rok zakończą we Wrocławiu i Płocku.

Śląsk już w czwartek wygrał u siebie z beniaminkiem Wartą Poznań 2:1. Wrocławski stadion to prawdziwa twierdza. Podopieczni trenera Vitezslava Lavicki z siedmiu spotkań wygrali pięć, a dwa zremisowali. W tabeli zajmują obecnie czwarte miejsce - 23 pkt.

Wisła Płock natomiast w piątek pokonała na własnym obiekcie Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:1. Gospodarze już do przerwy prowadzili 3:0. Goście, dla których to czwarta ligowa porażka z rzędu, kończyli mecz w dziewiątkę.

Podbeskidzie z zaledwie dziewięcioma punktami zamyka tabelę.

Teraz piłkarze udadzą się na zimową przerwę, która potrwa wyjątkowo krótko - do 29 stycznia.

Obecny sezon ekstraklasy jest wyjątkowy także pod innymi względami. Po raz ostatni (o ile w przyszłości znów nie będzie reformy) występuje 16 drużyn. Od edycji 2021/22 w rozgrywkach uczestniczyć będzie już 18 zespołów. W związku z tym w maju 2021 roku spadnie tylko jedna ekipa, a z pierwszej ligi awansują trzy.

Z uwagi na krótszy niż zwykle sezon odbędzie się tylko 30, a nie - jak dotychczas - 37 kolejek. W przeciwieństwie do ostatnich lat nie będzie fazy finałowej, z podziałem na grupy mistrzowską i spadkową.

Wyniki meczów 14. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-12-17: Śląsk Wrocław - Warta Poznań 2:1 (1:0)

2020-12-18: Wisła Płock - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:1 (3:0) Legia Warszawa - PGE FKS Stal Mielec 2:3 (2:2)

2020-12-19: Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin 1:0 (0:0) Lech Poznań - Wisła Kraków 0:1 (0:0) Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk 0:3 (0:1)

2020-12-20: Piast Gliwice - Raków Częstochowa 0:0 Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 14 9 2 3 23-15 29 +8

2. Raków Częstochowa 14 8 4 2 27-15 28 +12

3. Pogoń Szczecin 14 8 4 2 20- 8 28 +12

4. Śląsk Wrocław 14 7 2 5 21-15 23 +6

5. Górnik Zabrze 14 7 2 5 18-14 23 +4

6. KGHM Zagłębie Lubin 14 6 4 4 18-15 22 +3

7. Jagiellonia Białystok 14 6 2 6 22-24 20 -2

8. Lechia Gdańsk 14 6 1 7 20-19 19 +1

9. Lech Poznań 14 4 5 5 23-22 17 +1

10. Cracovia Kraków 14 5 6 3 18-17 16 +1

11. Wisła Płock 14 4 4 6 17-20 16 -3

12. Wisła Kraków 14 3 5 6 19-19 14

13. Piast Gliwice 14 3 5 6 17-18 14 -1

14. Warta Poznań 14 4 1 9 13-19 13 -6

15. PGE FKS Stal Mielec 14 3 4 7 17-28 13 -11

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 2 3 9 13-38 9 -25

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze *) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-01-29: KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock (18.00) Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (20.30)

2021-01-30: Warta Poznań - Cracovia Kraków (15.00) Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (17.30) Górnik Zabrze - Lech Poznań (20.00)

2021-01-31: Wisła Kraków - Piast Gliwice (15.00) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa (17.30)

2021-02-01: PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław (18.00)