24-letni Wdowiak jest wychowankiem Cracovii i przez całą dotychczasową karierę, z wyjątkiem wiosny 2017 roku gdy był wypożyczony do Sandecji Nowy Sącz, spędził w tym klubie.

W lipcu, jego gol zadecydował o wygranej "Pasów" 3:2 w finale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk. Dzięki temu Cracovia zdobyła pierwsze trofeum od 72 lat.

Po tym meczu krakowski klub rozpoczął negocjacje w sprawie przedłużenia wygasającego 30 czerwca 2021 roku kontraktu. Porozumienia nie osiągnięto, a punktem spornym było zapisanie kwoty (tak zwana klauzula odejścia), za jaką piłkarz mógłby ewentualnie opuścić Cracovię.

W tym sezonie Wdowiak wystąpił w trzech meczach ekstraklasy (ostatni raz 12 września ze Stalą Mielec), potem został odsunięty od składu, a z czasem przeniesiony do 3-ligowej drużyny rezerw. Tam zagrał w trzech spotkaniach.

W listopadzie złożył wniosek do Sądu Polubownego PZPN o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Sprawa jest w trakcie procedowania. Gdyby decyzja była po myśli Wdowiaka, to będzie mógł od razu dołączyć do częstochowskiego klubu.