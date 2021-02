Mielczanie przystąpili do tego pojedynku jako ostatnia ekipa ekstraklasy, a wywalczony punkt nie zmienił ich sytuacji. Cracovia też pozostaje bez zwycięstwa na wiosnę, ale rozegrała jedno spotkanie więcej.

Pierwsze połowa stała pod znakiem zdecydowanej przewagi gości. Miejscowi pierwszą ofensywną akcję przeprowadzili dopiero w 15. minucie. Nieopodal pola karnego "Pasów" został sfalowany Maciej Domański, ale rzut wolny nie przyniósł żadnego zagrożenia.

Fatalny kiks Jankowskiego

Paradoksalnie, w trakcie pierwszych 45 minut, to Stal była bliżej zdobycia gola. W 36. minucie w świetnej sytuacji znalazł się Maciej Jankowski. Zimowy nabytek beniaminka mając przed sobą tylko bramkarza Karola Niemczyckiego nie potrafił go pokonać fatalnie kiksując.

O ile pierwsza połowa nie była zbyt ciekawa, to w drugiej było więcej emocji, a gra bardziej się wyrównała.

Krakowianie bliscy zdobycia gola byli w 52. minucie. W polu karnym Grzegorz Tomasiewicz przypadkowo zagrał piłkę wprost na głowę Floriana Loshaja, jednak główkę piłkarza urodzonego w Kosowie instynktownie obronił Rafał Strączek.

Piękny był strzał z daleka oddał w 59. minucie fińskiego rezerwowego Petteriego Forsella. Bramkarz Cracovii dotknął lekko piłkę ręką i prawdopodobnie dzięki temu odbiła się ona od poprzeczki, a nie ugrzęzła w siatce. W ostatnich minutach przewagę uzyskali mielczanie, ale nie zdołali zdobyć gola.

Interweniowała policja

Przed rozpoczęciem meczu przed stadionem z Mielcu zgromadziła się grupa fanów Stali, który starali się dopingować swoich pupili. W 20. minucie odpalili sztuczne ognie, a wcześniej race. Według informacji policji zabrało się ok. 80 osób. Rozeszli się jednak w spokoju na wezwanie funkcjonariuszy. Skierowano jeden wniosek do ukarania do sądu za nieprzestrzegane obostrzeń związanych z panującą pandemią.

PGE FKS Stal Mielec - Cracovia Kraków 0:0.

Żółte kartki - PGE FKS Stal Mielec: Albin Granlund, Krystian Getinger, Robert Dadok, Grzegorz Tomasiewicz, Petteri Forsell. Cracovia Kraków: Matej Rodin, Daniel Pik.

Sędzia: Sebastian Jarzębak (Bytom). Mecz bez udziału publiczności.

PGE FKS Stal Mielec: Rafał Strączek - Albin Granlund (46. Petteri Forsell), Mateusz Matras, Bożidar Czorbadżijski, De Amo Perez, Krystian Getinger - Andreja Prokic (46. Robert Dadok), Maciej Domański, Grzegorz Tomasiewicz, Aleksandyr Kolew (79. Łukasz Zjawiński) - Maciej Jankowski (71. Mateusz Mak).

Cracovia: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Dawid Szymonowicz, Matej Rodin, Sergiu Hanca - Daniel Pik (73. Marcin Budziński), Damir Sadikovic, Florian Loshaj, Ivan Fiolic (55. Thiago) - Marcos Alvarez (73. Sebastian Strózik), Rivaldinho.