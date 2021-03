O pierwszej połowie meczu można powiedzieć, że się odbyła. Oba zespoły nie stworzyły żadnej sytuacji bramkowej, gra toczyła się od pola karnego do pola karnego, akcje były rwane i wolno rozgrywane, mnożyły się niecelne podania, bramkarze nie mieli praktycznie nic do roboty. Trudno jednak odmówić obu drużynom ambicji, bo walki o piłkę nie brakowało, a sędzia Damian Sylwestrzak co kilka minut musiał używać gwizdka, ale poziom piłkarski tego meczu pozostawiał wiele do życzenia. Jedyny celny strzał w tej połowie, to uderzenie zza pola karnego Barłomieja Wdowika w doliczonym czasie gry, ale nie miał z nim żadnych problemów bramkarz Pogoni Dante Stypica.

Reklama

Po przerwie były emocje, choć poziom gry - jedynie niewiele lepszy, niż w pierwszej połowie. Przede wszystkim szybciej i dokładniej zaczęła grać Pogoń, co od razu przełożyło się na sytuacje podbramkowe. Pierwszą z nich zawdzięczali jednak Xavierowi Dziekońskiemu, który w 50 min. z "piątki" wybił piłkę wprost pod nogi Luki Zahovica; ten w doskonałej sytuacji uderzył jednak tuż obok słupka.

17-letni bramkarz Jagiellonii zrehabilitował się kilka minut później, w dobrym stylu broniąc strzał głową Alexandra Gorgonia. W 57. min białostoczan przed stratą gola uratował Bartosz Kwiecień, wyprzedzając tuż przed własną bramką jednego z graczy Pogoni i wybijając piłkę na rzut rożny.

Gol dla gości padł w 64. min. Z prawej strony dośrodkował Jakub Bartkowski, piłka trafiła do Michała Kucharczyka w środku pola karnego Jagiellonii, a skrzydłowy Pogoni miał czas by piłkę przyjąć i płaskim strzałem dał gościom prowadzenie i ostatecznie zwycięstwo.

Jagiellonia miała jedną doskonałą okazję. W 72. min wypracował ją sobie w polu karnym Martin Pospisil, ale ostatecznie jego strzał lewą nogą minął poprzeczkę bramki Pogoni. Czeski pomocnik był dziesięć minut później antybohaterem spotkania, bo od jego faulu rozpoczęło się zamieszanie na boisku, zakończone dwoma czerwonymi kartkami.

Po faulu Pospisila na Gorgoniu doszło bowiem do przepychanek między piłkarzami obu drużyn, sędzia pokazał Czechowi najpierw żółtą kartkę za faul, potem drugą za odepchnięcie Kacpra Smolińskiego. Młodzieżowiec Pogoni również dostał żółtą kartkę za impulsywną reakcję w stronę Pospisila i również w tym momencie zakończył swoją grę.

Ostatecznie Jagiellonia kończyła mecz w dziewiątkę, bo również - drugą w meczu - żółtą kartkę zobaczył Błażej Augustyn. W doliczonym czasie gry gola dla Pogoni zdobył Adam Frączczak. Sędzia Sylwestrzak gola uznał, ale VAR pokazał, że akcja zaczęła się od faulu na Jakovie Puljicu, więc ta bramka została anulowana.

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Michał Kucharczyk (64)

Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Bartosz Kwiecień, Błażej Augustyn, Martin Pospisil. Pogoń Szczecin: Luka Zahovic, Sebastian Kowalczyk, Alexander Gorgon, Kacper Smoliński

Czerwona kartka za drugą żółtą - Jagiellonia Białystok: Martin Pospisil (83), Błażej Augustyn (89). Pogoń Szczecin: Kacper Smoliński (83)

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Mecz bez udziału publiczności

Jagiellonia Białystok: Xavier Dziekoński - Paweł Olszewski, Ivan Runje, Błażej Augustyn, Bojan Nastic - Martin Pospisil, Taras Romanczuk, Bartosz Kwiecień (88. Przemysław Mystkowski), Bartłomiej Wdowik (64. Maciej Makuszewski) - Fernan Lopez (64. Fedor Cernych), Jakov Puljic

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Benedikt Zech, Kostas Triantafyllopoulos, Hubert Matynia (9. Luis Mata) - Damian Dąbrowski, Alexander Gorgon (86. Tomas Podstawski) - Kacper Smoliński, Sebastian Kowalczyk (69. Rafał Kurzawa), Michał Kucharczyk - Luka Zahovic (69. Adam Frączczak)

Wyniki meczów 21. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław 1:1 (0:0)

Pozostałe mecze kolejki

2021-03-13:

Wisła Płock - Raków Częstochowa (15.00)

Lechia Gdańsk - Wisła Kraków (17.30)

Legia Warszawa - Warta Poznań (20.00)

2021-03-14:

Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin (15.00)

Lech Poznań - Piast Gliwice (17.30)

2021-03-15:

PGE FKS Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 20 13 3 4 34-20 42 +14

2. Pogoń Szczecin 21 11 5 5 25-13 38 +12

3. Raków Częstochowa 20 10 5 5 30-20 35 +10

4. Lechia Gdańsk 20 9 3 8 27-24 30 +3

5. KGHM Zagłębie Lubin 20 8 5 7 26-22 29 +4

6. Śląsk Wrocław 21 8 5 8 25-22 29 +3

7. Lech Poznań 20 7 7 6 28-25 28 +3

8. Górnik Zabrze 20 8 4 8 23-22 28 +1

9. Piast Gliwice 20 7 6 7 26-23 27 +3

10. Warta Poznań 20 8 2 10 20-22 26 -2

11. Wisła Kraków 20 6 7 7 30-26 25 +4

12. Jagiellonia Białystok 21 7 4 10 26-33 25 -7

13. Wisła Płock 20 6 5 9 25-32 23 -7

14. Cracovia Kraków 21 5 10 6 22-25 20 -3

15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 20 4 6 10 20-44 18 -24

16. PGE FKS Stal Mielec 20 3 7 10 21-35 16 -14

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-03-19:

Piast Gliwice - Cracovia Kraków (18.00)

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk (20.30)

2021-03-20:

Śląsk Wrocław - Wisła Płock (15.00)

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (17.30)

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (20.00)

2021-03-21:

Warta Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała (12.30)

Wisła Kraków - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (17.30)