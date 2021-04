Pierwsza połowa przebiegała przy lekkiej przewadze Lecha. Goście nie potrafili jednak wypracować sobie okazji bramkowych. Jedynie po szarży Michała Skórasia, który nabił piłką jednego z obrońców gospodarzy, Karol Niemczycki musiał wykazać się refleksem.

Dopiero w 28. minucie poznaniacy przeprowadzili składną akcję. Jan Sykora podał z lewego skrzydła do Skórasia, który strzelając z kilku metrów trafił w słupek. Do odbitej piłki dopadł jednak Mikael Ishak i umieścił w siatce. Był to dziewiąty gol napastnika Lecha w tym sezonie.

Lech nadal dominował. Dwa groźne strzały z dystansu oddali Tymoteusz Puchacz i Skóraś. Z obroną tego drugiego Niemczycki miał trochę problemów.

Gdy wydawało się, że poznaniacy utrzymają prowadzenie do przerwy, Rivaldinho zgrał piłkę do Michala Siplaka, a ten precyzyjnym strzałem w lewy róg doprowadził do wyrównania.

Druga połowa zaczęła się od zdecydowanych ataków Cracovii. Były one trochę chaotyczne, ale Lech dał się zepchnąć do defensywy. W 56. minucie Sergiu Hanca oddał strzał, po rykoszecie piłka trafiła na głowę Pellego van Amersfoorta, który nie miał problemów, aby skierować ją do siatki.

W 61. minucie powinno być 2:2. Jesper Karlstroem głową przedłużył dośrodkowanie z rzutu rożnego, lecz Ishak z najbliższej odległości nie trafił dobrze w piłkę, a miał przed sobą pustą bramkę.

Goście nie byli w stanie doprowadzić do remisu, choć w samej końcówce mieli chwilę nadziei, gdy arbiter sprawdzał na monitorze czy Dawid Szymonowicz nie zagrał piłki ręką w polu karnym.

Cracovia po raz ostatni na swoim stadionie trzy punkty wywalczyła 7 listopada, gdy pokonała 3:1 Jagiellonię Białystok. Lech poniósł drugą porażkę z rzędu.

Cracovia Kraków - Lech Poznań 2:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Mikael Ishak (28), 1:1 Michal Siplak (45), 2:1 Pelle van Amersfoort (56-głową)

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Rivaldinho, Luis Rocha, Sergiu Hanca, Milan Dimun, Florian Loshaj. Lech Poznań: Filip Marchwiński

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Mecz bez udziału publiczności

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Matej Rodin, Dawid Szymonowicz, Luis Rocha – Damir Sadkiovic (74. Florian Loshaj), Milan Dimun – Sergiu Hanca (86. Filip Piszczek), Pelle van Amersfoort, Michal Siplak (74. Sebastian Strózik) – Rivaldinho (46. Jakub Kosecki, 90+3 Ivan Marquez)

Lech Poznań: Mickey van der Hart – Jakub Kamiński, Bartosz Salamon, Antonio Milic, Tymoteusz Puchacz – Michał Skóraś, Filip Marchwiński (66. Nika Kwekweskiri), Jesper Karlstroem, Dani Ramirez (70. Filip Szymczak), Jan Sykora (82. Krystian Palacz) – Mikael Ishak

Wyniki meczów 23. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Wisła Płock - Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 4:2 (4:1)

Cracovia Kraków - Lech Poznań 2:1 (1:1)

Pozostałe mecze kolejki

2021-04-05:

Górnik Zabrze - Warta Poznań (12.30)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków (15.00)

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin (20.00)

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (17.30)

PGE FKS Stal Mielec - Raków Częstochowa, przełożony

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 23 16 3 4 45-24 51 +21

2. Pogoń Szczecin 23 12 5 6 28-17 41 +11

3. Raków Częstochowa 22 10 7 5 32-22 37 +10

4. Piast Gliwice 23 9 7 7 29-23 34 +6

5. Lechia Gdańsk 22 10 3 9 29-25 33 +4

6. Górnik Zabrze 22 9 5 8 25-22 32 +3

7. Śląsk Wrocław 22 8 6 8 25-22 30 +3

8. Lech Poznań 23 7 8 8 31-30 29 +1

9. Warta Poznań 22 9 2 11 24-25 29 -1

10. KGHM Zagłębie Lubin 22 8 5 9 26-28 29 -2

11. Wisła Kraków 22 7 7 8 33-29 28 +4

12. Jagiellonia Białystok 22 8 4 10 29-35 28 -6

13. Wisła Płock 23 6 7 10 27-35 25 -8

14. Cracovia Kraków 23 6 10 7 24-28 23 -4

15. PGE FKS Stal Mielec 22 4 7 11 24-39 19 -15

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 4 6 12 21-48 18 -27

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-04-09:

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków (18.00)

Wisła Kraków - Raków Częstochowa (20.30)

2021-04-10:

Pogoń Szczecin - Wisła Płock (15.00)

Warta Poznań - PGE FKS Stal Mielec (17.30)

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk (20.00)

2021-04-11:

KGHM Zagłębie Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15.00)

Lech Poznań - Legia Warszawa (17.30)

2021-04-12:

Piast Gliwice - Górnik Zabrze (18.00)