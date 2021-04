Na odpowiedź wrocławian trzeba było poczekać tylko chwilę. Świetnie do akcji podłączył się Łukasz Bejger, dośrodkował z prawej strony a piłka trafiła do Krzysztofa Mączyńskiego. Ten chciał strzelać, ale wyszło mu podanie do Erika Exposito, który z bliska trafił do siatki.

Reklama

To wszystko działo się w ciągu zaledwie ośmiu minut. Kolejne fragmenty gry były równie intensywne. Po strzeleniu gola Śląsk wcale nie zamierzał bronić wyniku, ale nadal nacierał, a ponieważ Lechia również grała do przodu, spotkanie mogło się podobać i na boisku wiele się działo.

Bliżsi zdobycia drugiego gola byli gospodarze. Najpierw po uderzeniu Exposito Lechię uratowała poprzeczka, a kilka chwil później Hiszpan minimalnie się pomylił po zagraniu Dino Stigleca. Do siatki mógł trafić też Mateusz Praszelik, ale jego strzał nogami wybronił Dusan Kuciak.

Gola zdobyła jednak Lechia, a pomógł jej Waldemar Sobota. Doświadczony piłkarz gospodarzy podał do nikogo przed własnym polem karnym i do piłki dopadł Tomasz Makowski. Pomocnik gości uderzył płasko, precyzyjnie i było 1:1.

Tuż przed przerwą Śląsk powinien wyjść ponownie na prowadzenie. Po doskonałym dograniu Mączyńskiego w idealnej sytuacji znalazł się Patryk Janasik, ale zamiast do siatki z kilku metrów trafił w trybunę za bramką Kuciaka. Bramkarz gości mocno później rugał swoich kolegów, że dopuścili do takiej sytuacji.

Po zmianie stron obraz meczu się nie zmienił – oba zespoły dążyły do strzelenie drugiego gola i praktycznie nie było gry w środku pola, bo sytuacje szybko przeniosły się z jednej bramki pod drugą. W tym okresie doskonałą sytuację miał Praszelik po akcji Soboty. Ten drugi podciągnął do końcowej linii i sprytnie wycofał do nadbiegającego kolegi, ale ten, będąc zupełnie sam, nie trafił w piłkę. Z czasem tempo gry spadło i automatycznie na boisku zaczęło się mniej dziać.

Gdańszczanie wyżej podeszli do pressingu i Śląskowi znacznie trudniej przedostawało się pod pole karne rywali. Lechia miała nieco więcej miejsca, ale też nie była już tak groźna. W końcówce zwycięskiego gola mogli zdobyć przyjezdni, a dokładnie dwa razy Łukasz Zwoliński. Za pierwszym dobrą interwencją popisał się Michał Szromnik, a za drugim zawodnik gości nie wykorzystał świetnego zagrania Flavio Paixao. Gol już nie padł i mecz zakończył się remisem.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 1:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Erik Exposito (8), 1:1 Tomasz Makowski (34)

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Mark Tamas, Łukasz Bejger. Lechia Gdańsk: Conrado, Kenny Saief

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Mecz bez udziału publiczności

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik – Łukasz Bejger, Konrad Poprawa, Mark Tamas – Patryk Janasik (86. Guillermo Cotugno), Krzysztof Mączyński, Rafał Makowski, Dino Stiglec – Mateusz Praszelik (75. Marcel Zylla), Waldemar Sobota (60. Robert Pich) – Erik Exposito (86. Fabian Piasecki)

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Bartosz Kopacz, Kristers Tobers, Mario Maloca, Conrado - Łukasz Zwoliński (86. Karol Fila), Jan Biegański (63. Maciej Gajos), Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Zarko Udovicic (63. Kenny Saief) - Flavio Paixao.

Wyniki meczów 24. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-04-09:

Wisła Kraków - Raków Częstochowa 1:2 (1:1)

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków 2:1 (2:1)

2021-04-10:

Warta Poznań - PGE FKS Stal Mielec 0:0

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1:1 (1:1)

Pogoń Szczecin - Wisła Płock 2:0 (1:0)

Pozostałe mecze kolejki

2021-04-11:

KGHM Zagłębie Lubin - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15.00)

Lech Poznań - Legia Warszawa (17.30)

2021-04-12:

Piast Gliwice - Górnik Zabrze (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 23 16 3 4 45-24 51 +21

2. Pogoń Szczecin 24 13 5 6 30-17 44 +13

3. Raków Częstochowa 23 11 7 5 34-23 40 +11

4. Lechia Gdańsk 24 11 4 9 33-27 37 +6

5. Piast Gliwice 23 9 7 7 29-23 34 +6

6. Śląsk Wrocław 24 9 7 8 27-23 34 +4

7. Warta Poznań 24 10 3 11 26-26 33

8. Górnik Zabrze 23 9 5 9 26-24 32 +2

9. Jagiellonia Białystok 24 9 4 11 31-37 31 -6

10. Lech Poznań 23 7 8 8 31-30 29 +1

11. KGHM Zagłębie Lubin 23 8 5 10 27-31 29 -4

12. Wisła Kraków 24 7 7 10 34-33 28 +1

13. Wisła Płock 24 6 7 11 27-37 25 -10

14. Cracovia Kraków 24 6 10 8 25-30 23 -5

15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 23 5 6 12 23-48 21 -25

16. PGE FKS Stal Mielec 23 4 8 11 24-39 20 -15

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-04-16:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin (18.00)

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław (20.30)

2021-04-17:

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (15.00)

Raków Częstochowa - Lech Poznań (17.30)

Wisła Kraków - Warta Poznań (20.00)

2021-04-18:

PGE FKS Stal Mielec - KGHM Zagłębie Lubin (12.30)

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok (15.00)

Legia Warszawa - Cracovia Kraków (17.30)