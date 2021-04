„Nie ukrywam, że jest to dla mnie szczególny mecz. Mam sentyment do Górnika. Ostatecznie spędziłem tam parę ładnych lat od gry w juniorach do pierwszego zespołu. I właściwie tam się rozpoczęła moja piłkarska kariera” – przyznaje pomocnik szczecińskiej drużyny Rafał Kurzawa.

Z Zabrza odszedł wprawdzie zaledwie trzy lata temu, ale z obecnej kadry śląskiej drużyny może wymieć ledwie kilka nazwisk kolegów, z którymi trenował i grał przy ul. Roosevelta.

„Adrian Gryszkiewicz, Przemek Wiśniewski, Dawid Kudła, Michał Koj i jeszcze kilku młodszych” – wylicza Kurzawa.

Dwaj ostatni mają w swoich CV wpisane także występy w Pogoni. Dla nich przyjazd na ul. Twardowskiego do Szczecina będzie miało podobne znaczenia, jak dla Kurzawy.

Jeszcze dwie kolejki temu wydawało się, że rywalizacja o tytuł mistrzowski jest rozstrzygnięta. Jednak zwycięstwa Pogoni po 2:0 u siebie z Wisłą Płock i w Bielsku-Białej z Podbeskidziem, przy jednoczesnych remisach Legii sprawiły, że przewaga obrońców tytułu stopniała do sześciu punktów. Na dodatek Legię czekają w tym tygodniu dwa trudne wyjazdy do Piasta Gliwice i Lechii Gdańsk. Pogoń wydaje się mieć łatwiejszych rywali. Po wtorkowym meczu z Górnikiem, w niedzielę zagra z zamykającą tabelę Stalą Mielec.

„To wszystko może być złudne. Na papierze tak to wygląda, że my mamy teoretycznie łatwiejszych rywali, ale każdy z tych meczów będzie bardzo trudny. Nie da się do końca oderwać myślami od tego, że przewaga Legii topnieje. Jednak staramy się myśleć tylko o najbliższym meczu, zagrać jak najlepiej i zdobyć trzy punkty” – zapewnił Kurzawa.

Jego zdaniem największym atutem zabrzan jest zespołowość. „Mają oczywiście w składzie indywidualności, ale bardzo dobrze prezentują się jako drużyna” – zapewnia pomocnik Portowców.

Niezależnie od rywalizacji o tytuł mistrzowski, kolejne punkty zdobyte we wtorek znacznie przybliżą Pogoń do osiągnięcia celu, jakim jest zajęcie miejsca na podium, co premiuje startem w europejskich pucharach. Aktualnie nad zajmującym czwarte miejsce Piastem Gliwice Pogoń ma 9 punktów przewagi. Jeśli taka różnica utrzyma się po 26. kolejce, może być dla rywali już nie do zniwelowania.

„Dlatego potrzebujemy zwycięstwa, by nie oglądać się na innych i samemu decydować, które miejsce na koniec rozgrywek zajmiemy” – dodał Kurzawa.

Portowcy w meczu z Górnikiem zagrają osłabieni brakiem lidera obrony Benedikta Zecha (kontuzja) oraz napastnika Adriana Benedyczaka (pauzuje za cztery żółte kartki). Spotkanie Pogoń – Górnik odbędzie się w Szczecinie we wtorek 20 kwietnia o godz. 18.