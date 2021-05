Bardziej zmobilizowały one poznaniaków, którzy od początku narzucili swoje warunki gry. Sprawnie rozgrywali piłkę i gospodarze mieli spore kłopoty z jej odzyskaniem, nie mówiąc już od konstruowaniu akcji. Być może wpływ na takie podejście do meczu miał fakt, że po wcześniejszym remisie Podbeskidzia Bielsko-Biała z Wisłą Płock krakowianie mieli już pewne utrzymanie w ekstraklasie.

Do składu Lecha powrócił najskuteczniejszy napastnik zespołu – Mikael Ishak i w 12. minucie zdobył swoją 12. bramkę w sezonie. Goście bardzo dobrze wykonali rzut rożny – dośrodkował Nika Kwekweskiri, lot piłki głową przedłużył Bartosz Salamon, a Ishak – także głową – skierował ją do siatki.

W 27. minucie napastnik Lecha wystartował do prostopadłego podania, ale podczas biegu naciągnął sobie mięsień i musiał opuścić boisko. Przed przerwą Lech przeprowadził jeszcze kilka niezłych akcji. Najbliżej podwyższenia wyniku był w 33. minucie Dani Ramirez. Jego strzał z pola karnego nogami obronił Mateusz Lis.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie, nadal przeważał Lech. W 60. minucie na boisku pojawił się Pedro Tiba i już przy swoim pierwszym kontakcie z piłką zdobył bramkę. Portugalczyk pokonał Lisa strzałem głową, po dośrodkowaniu Jespera Karlstroema. Przy tym golu pojawia się jednak znak zapytania, czy aby na pewno powinien być uznany. Telewizyjna powtórka daje wrażenie, że piłka za nim znalazła się w bramce wyleciała za boisko.

W 72. minucie do gry wszedł Jakub Błaszczykowski i sześć minut później precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego zdobył kontaktową bramkę. Po tym golu podbiegł do ławki rezerwowych i uściskał się z Kazimierzem Kmiecikiem. To był wymowny gest, gdyż trener Peter Hyballa chciał "legendę Wisły" usunąć ze swojego sztabu szkoleniowego. Błaszczykowski też nie jest w dobrych relacjach z Hyballą, który – wszystko na to wskazuje – po sezonie nie będzie już trenerem krakowskiego klubu.

Na końcowe 10 minut wszedł także Rafał Boguski. Dla 36-letniego piłkarza był to pożegnalny występ przy Reymonta w ligowym meczu w barwach Wisły, której barwy reprezentował od 2006 roku.

Gospodarzom nie udało się doprowadzić do wyrównania i ponieśli dziewiątą w tym sezonie porażkę na własnym stadionie. To najgorszy bilans spośród wszystkich zespołów ekstraklasy.

Wisła Kraków – Lech Poznań 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Mikael Ishak (12-głową), 0:2 Pedro Tiba (61-głową), 1:2 Jakub Błaszczykowski (78-wolny)

Żółta kartka – Wisła Kraków: Felicio Brown Forbes; Lech Poznań: Alan Czerwiński, Nika Kwekweskiri, Jesper Karlstroem, Antonio Milic

Sędzia: Sebastian Jarzębak (Bytom)

Mecz bez udziału publiczności

Wisła Kraków: Mateusz Lis – Serafin Szota, Souleymane Kone, Michal Frydrych, - Konrad Gruszkowski (87. Dawid Szot), Georgij Żukow, Stefan Savic, Piotr Starzyński - Yaw Yeboah (87. Aleksander Buska), Felicio Brown Forbes (72. Jakub Błaszczykowski), Żan Medved (80. Rafał Boguski)

Lech Poznań: Mickey van der Hart - Alan Czerwiński (60. Michał Skoraś), Bartosz Salamon, Antonio Milic, Tymoteusz Puchacz – Jesper Karlstroem, Nika Kwekweskiri (90. Filip Marchwiński) - Jan Sykora (90. Norbert Pacławski), Dani Ramirez (60. Pedro Tiba), Jakub Kamiński – Mikael Ishak (28. Aron Johannsson)

Wyniki meczów 29. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-05-07:

KGHM Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 (1:1)

2021-05-08:

Wisła Kraków - Lech Poznań 1:2 (0:1)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock 1:1 (1:1)

Lechia Gdańsk - Cracovia Kraków 1:1 (0:1)

Pozostałe mecze kolejki

2021-05-09:

Warta Poznań - Śląsk Wrocław (15.00)

PGE FKS Stal Mielec - Legia Warszawa (17.30)

2021-05-10:

Raków Częstochowa - Piast Gliwice (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 28 18 6 4 47-24 60 +23 - mistrz

2. Raków Częstochowa 28 15 8 5 42-24 53 +18

3. Pogoń Szczecin 29 15 7 7 35-20 52 +15

4. Piast Gliwice 28 11 9 8 37-28 42 +9

5. Lechia Gdańsk 29 12 6 11 39-35 42 +4

6. KGHM Zagłębie Lubin 29 11 8 10 38-36 41 +2

7. Warta Poznań 28 12 4 12 30-29 40 +1

8. Śląsk Wrocław 28 10 9 9 32-29 39 +3

9. Lech Poznań 29 9 9 11 38-37 36 +1

10. Górnik Zabrze 29 10 6 13 30-32 36 -2

11. Jagiellonia Białystok 29 9 7 13 37-47 34 -10

12. Cracovia Kraków 29 8 13 8 28-31 32 -3

13. Wisła Kraków 29 7 9 13 36-40 30 -4

14. Wisła Płock 29 7 9 13 33-44 30 -11

15. PGE FKS Stal Mielec 28 6 9 13 30-46 27 -16

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 29 6 7 16 29-59 25 -30

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-05-16:

Cracovia Kraków - Warta Poznań

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Górnik Zabrze

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Piast Gliwice - Wisła Kraków

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław - PGE FKS Stal Mielec

Wisła Płock - KGHM Zagłębie Lubin (wszystkie mecze o 17.30)