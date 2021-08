Pierwsi przed szansą stanęli zawodnicy Lechii. W 9. minucie po centrze z lewej strony Ilkaya Durmusa strzał Łukasza Zwolińskiego obronił Bartłomiej Gradecki. Pięć minut później groźnie zrobiło się pod bramką gospodarzy. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Mateusza Szwocha główkował Damian Rasak, ale Zlatan Alomerovic wybił piłkę na róg.

Zdecydowanie najbliższy szczęścia był w 30. minucie Jakub Kałuziński. Po złym wybiciu przez rozgrywającego drugie spotkanie w ekstraklasie golkipera przyjezdnych i zagraniu z lewej strony Durmusa, środkowy pomocnik miejscowych uderzył tuż obok słupka.

Drugą połowę od mocnego akcentu rozpoczęła ekipa z Płocka. W 47. minucie po centrze Szwocha z rzutu rożnego główkował Anton Krywoczuk, ale świetnie spisał się Alomerovic. W 54. minucie Marko Kolar popisał się skuteczną dobitką po główce Damiana Michalskiego, jednak po analizie VAR okazało się, że ten drugi w momencie oddania strzału znajdował się na pozycji spalonej.

180 sekund później mogło być 1:0 dla gdańszczan. Po nieudanym zagraniu do własnego bramkarza przez Jakuba Rzeźniczaka główkował Joseph Ceesay, ale Michalski, także głową, trącił zmierzającą do siatki piłkę i uratował swój zespół od utraty gola.

W 63. minucie lechiści objęli prowadzenie, a w tej sytuacji niezbyt fortunnie interweniował Kocyła. Skrzydłowy Wisły próbował zablokować dośrodkowanie z prawej strony Ceesaya, tymczasem po jego wślizgu piłka wpadła do bramki w tzw. krótki róg obok zaskoczonego Gradeckiego.

W 81. minucie biało-zieloni powinni podwyższyć wynik. Podopieczni trenera Piotra Stokowca wyprowadzili kontrę, w jej finalnej fazie Maciej Gajos idealnie podał do Łukasza Zwolińskiego, ten jednak przegrał pojedynek sam na sam z golkiperem rywali.

Do drugiej połowy arbiter doliczył co najmniej osiem minut, bowiem spotkanie zostało przerwane z powodu odpalenia środków pirotechnicznych i zadymienia stadionu. Goście starali się doprowadzić do remisu, osiągnęli sporą przewagę, ale nie byli w stanie wypracować sobie dogodnej sytuacji i zagrozić dobrze zorganizowanej defensywie przeciwnika.

Tym samym Wisła poniosła drugą wyjazdową porażkę 0:1 - w inauguracyjnej kolejce uległa w Warszawie Legii. Z kolei Lechia, po remisie 1:1 w Białymstoku z Jagiellonią, zanotowała pierwsze w tym sezonie zwycięstwo.

Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Dawid Kocyła (63-samobójcza)

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Mario Maloca, Jarosław Kubicki. Wisła Płock: Jakub Rzeźniczak, Damian Michalski, Dusan Lagator

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 7 772

Lechia Gdańsk: Zlatan Alomerovic - Mykoła Musolitin (58. Mateusz Żukowski), Mario Maloca, Michał Nalepa (89. Jan Biegański), Conrado - Joseph Ceesay (76. Bassekou Diabate), Tomasz Makowski, Jarosław Kubicki, Jakub Kałuziński (58. Maciej Gajos), Ilkay Durmus (89. Flavio Paixao) - Łukasz Zwoliński

Wisła Płock: Bartłomiej Gradecki - Damian Michalski, Jakub Rzeźniczak, Anton Krywociuk (86. Luka Susnjara) - Kristian Vallo, Damian Rasak, Dusan Lagator (67. Dominik Furman), Piotr Tomasik - Mateusz Szwoch, Marko Kolar (67. Rafał Wolski), Dawid Kocyła

Wyniki meczów 2. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2021-07-30:

KGHM Zagłębie Lubin - Górnik Łęczna 3:1 (1:1)

Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 (1:1)

2021-07-31:

Radomiak Radom - Legia Warszawa 3:1 (0:0)

PGE FKS Stal Mielec - Piast Gliwice 0:2 (0:2)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków 2:2 (1:0)

2021-08-01:

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa 3:0 (2:0)

Warta Poznań - Pogoń Szczecin 1:1 (0:1)

Cracovia Kraków - Śląsk Wrocław 1:2 (0:1)

2021-08-02:

Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1:0 (0:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Wisła Kraków 2 1 1 0 5-2 4 +3

2. Jagiellonia Białystok 2 1 1 0 4-1 4 +3

3. Lech Poznań 2 1 1 0 3-1 4 +2

. Pogoń Szczecin 2 1 1 0 3-1 4 +2

. Radomiak Radom 2 1 1 0 3-1 4 +2

6. Śląsk Wrocław 2 1 1 0 4-3 4 +1

7. Lechia Gdańsk 2 1 1 0 2-1 4 +1

8. Piast Gliwice 2 1 0 1 4-3 3 +1

9. KGHM Zagłębie Lubin 2 1 0 1 3-4 3 -1

10. Legia Warszawa 2 1 0 1 2-3 3 -1

11. Raków Częstochowa 2 1 0 1 3-5 3 -2

12. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 0 2 0 3-3 2

. Warta Poznań 2 0 2 0 3-3 2

14. Cracovia Kraków 2 0 1 1 2-3 1 -1

15. Górnik Łęczna 2 0 1 1 2-4 1 -2

16. PGE FKS Stal Mielec 2 0 1 1 1-3 1 -2

17. Wisła Płock 2 0 0 2 0-2 0 -2

18. Górnik Zabrze 2 0 0 2 1-5 0 -4

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2021-08-06:

Górnik Łęczna - Warta Poznań (18.00)

Lech Poznań - Cracovia Kraków (20.30)

2021-08-07:

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (15.00)

Górnik Zabrze - PGE FKS Stal Mielec (17.30)

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin (20.00)

2021-08-08:

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice (15.00)

Wisła Kraków - Raków Częstochowa (17.30)

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk (20.00)

2021-08-09:

Wisła Płock - Radomiak Radom (18.00)