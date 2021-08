Przez ostatnie dwa lata Ribeiro reprezentował grający na zapleczu Premier League Nottingham Forrest (w tym czasie rozegrał 52 spotkania).

Wiem, że Warszawa to wspaniałe i bardzo piękne miasto, ale najważniejszy jest klub, a ten jest naprawdę, naprawdę wielki. Ma najlepszych kibiców w Europie i bardzo cieszę się na myśl grania w Legii. Drużyna ma w sobie wielki potencjał, jestem bardzo podekscytowany i czekam na pierwsze spotkanie przed naszą publicznością - skomentował piłkarz, cytowany na oficjalnej stronie mistrza Polski.

"Yuri ma jakość i umiejętności"

Zawodnika chwali także dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski.

Yuri ma jakość i umiejętności, które będą przydatne naszemu zespołowi nie tylko w walce o tytuł mistrza Polski, ale też w europejskich pucharach. Jego obecność da nam większe możliwości personalne i taktyczne, szczególnie na tak wymagającej pozycji jak lewe wahadło. Obserwowaliśmy, jak w Portugalii i Anglii Yuri potrafi adoptować się do różnych stylów gry i mam nadzieję, że to, co najlepsze zaprezentuje na Łazienkowskiej - skomentował.