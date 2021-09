Karierę rozpoczynał w Sportingu Gijon, skąd przeszedł do Espanyolu, później do RCD Mallorca. Ostatnio występował w UE Cornella na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii. Gra w pomocy.

Nie udało się nam namówić do powrotu do Górnika Javi Hernandeza, ale szukaliśmy zawodnika o podobnym do niego profilu i takim jest Alex, który powinien być istotnym wzmocnieniem naszej drużyny - powiedział o transferze Veljko Nikitovic, dyrektor sportowy Górnika.

W czwartek, klub ogłosił pozyskanie pochodzącego z Belgii napastnika Jasona Eyenga-Lokilo.

Po sześciu rozegranych dotąd meczach ekstraklasy Górnik Łęczna zajmuje ostatnie 18. miejsce z dwupunktowym dorobkiem. W poniedziałek, o godz. 18. podejmie Wisłę Płock.