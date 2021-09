Piast w poprzedniej kolejce przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0:1, po golu w doliczonym czasie. Mieliśmy obszerną analizę, taka strata gola na pewno boli, ale zamykamy temat i myślimy już o kolejnym spotkaniu. W Gdańsku zawsze grało się nam ciężko. Kiedyś zagraliśmy tam jedno z lepszych spotkań w ogóle i przegraliśmy 0:2 - wspominał doświadczony obrońca.

Bez Czerwińskiego

W Gdańsku na pewno nie znajdzie się w składzie kontuzjowany stoper i kapitan gości Jakub Czerwiński, a pod znakiem zapytania stoją występy innego defensora Jakuba Holubka oraz pomocników Kristophera Vidy i Tiago Alvesa, też narzekających na urazy.

Czerwińskiego w ostatnim spotkaniu zastąpił 18-letni Ariel Mosór.

Strachu nie było, bo Ariel ciężko trenuje. Każdy z nas mu pomógł zadebiutować w pierwszym składzie. Myślę, że dobrze zagrał – stwierdził Konczkowski.

Widać już rękę Kaczmarka

Gdańszczanie ostatnio zremisowali w Krakowie z Wisłą 2:2, mimo prowadzenia 2:0. W tym spotkaniu w roli ich trenera debiutował Tomasz Kaczmarek. Wcześniej, w identycznych okolicznościach skończył się „domowy” mecz Lechii z Radomiakiem, po którym pracę szkoleniowca stracił Piotr Stokowiec.

Trzeba grać do samego końca, do ostatniego gwizdka sędziego. My też w ostatnich sekundach straciliśmy bramkę, z czegoś to wynikało. Zauważyliśmy delikatny problem, pracowaliśmy nad tym i nadal pracujemy – wyjaśnił szkoleniowiec gliwiczan Waldemar Fornalik.

Jego zdaniem zmiana w Lechii przełożyła się już na grę zespołu.

Coś zaczyna troszkę inaczej funkcjonować. Na pewno trener ma swój pomysł, plan. Trzeba się liczyć z wprowadzaniem przez niego nowych elementów – zauważył.