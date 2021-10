Pogoń to zespół, który chce dominować i mieć inicjatywę, z reguły więcej posiadają piłkę, utrzymują się przy niej i grają bardzo ofensywnie. To ekipa z grupy kandydatów do gry w o najwyższe cele. Ale nasze mecze są zawsze bardzo wyrównane - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej poprzedzającej wyjazd do Szczecina.

Po jedenastu kolejkach ekstraklasy oba zespoły dzielą trzy punkty; szczecinianie zajmują czwarte, a Jagiellonia siódme miejsce.

Widać, że to zespół budowany w określonym celu i pod określony styl gry - dodał Mamrot. W jego ocenie, Jagiellonia musi odpowiedzieć na ten styl dłuższym utrzymywaniem się przy piłce i kreowaniem sytuacji. Zwrócił też uwagę na konieczność poprawy skuteczności przy stałych fragmentach gry, bo do tej pory w ten sposób strzeliła tylko jedną bramkę w tym sezonie.

To na pewno za mało, zespoły które są przed nami potrafią to skutecznie egzekwować - zaznaczył, zwracając uwagę na "jakość" dośrodkowań.

Na pewno nie zagra w Szczecinie wahadłowy, Bośniak Bojan Nastic, który do momentu odniesienia kontuzji bardzo dobrze prezentował się w meczu z Radomiakiem i zaliczył asystę przy bramce Fedora Cernycha, oraz łotewski bramkarz Pavels Steinbors, który z urazem wrócił ze zgrupowania reprezentacji.

Początek sobotniego meczu Pogoni z Jagiellonią w Szczecinie o godz. 17.30.