Czesław Michniewicz (trener Legii): Jedyne, co mi przychodzi do głowy, co powinienem powiedzieć, to chciałbym przeprosić wszystkich sympatyków Legii, którzy byli dzisiaj na miejscu i tych, którzy oglądali nas w telewizji, za to co się tutaj wydarzyło. Nie mam nic więcej do powiedzenia i proszę o niezadawanie pytań. Po tej wypowiedzi szkoleniowiec opuścił salę konferencyjną.

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Na pewno był to bardzo dobry mecz. Dobrze się go oglądało. Było dużo emocji, bramek. Cieszymy się, że my strzeliliśmy ich więcej. Oczywiście, mieliśmy trochę szczęścia, bo Legia miała trzy słupki. Ale zapracowaliśmy na to szczęście, na ten wynik. Pokazaliśmy na boisku dużo mądrości, determinacji, no i zdobyliśmy bardzo ładne bramki. Zwycięstwo bardzo sobie cenimy, jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, bo te ostatnie mecze w naszym wykonaniu nie były najlepsze. A dziś jest kapitalny wynik i bardzo dobra gra. Po to ściągaliśmy Alberto Torila do klubu, liczyliśmy na to, ze będzie strzelał gole. Tego, że akurat z Legią zdobędzie trzy, nikt w najśmielszych snach nie mógł sobie chyba wymarzyć. Zmienił się trochę układ piłkarski, więcej było mądrości, jakości w naszej grze. Może on potrzebował tego. Jego dyspozycja dziś była bardzo dobra.