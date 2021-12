Gorzej już być nie może. To co dzieje się wokół Legii Warszawa woła o pomstę do nieba. Piłkarze grają fatalnie, przegrywają mecz za meczem i w efekcie odpadli z Ligi Europy, a w Ekstraklasie zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Na "dokładkę" po niedzielnej porażce z Wisłą Płock zawodnicy wciąż aktualnego mistrza Polski mieli zostać pobici przez swoich kibiców.

Według informacji dziennikarza serwisu interia.pl, po przegranym 0:1 meczu w Płocku warszawscy kibice pojechali za autokarem z piłkarzami, zatrzymali go, a następnie wtargnęli do środka pojazdu. Doszło do rękoczynów. Kilku legionistów ucierpiało. Na miejscu pojawiła się policja. Reklama