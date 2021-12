42-letni Lewandowski trenerem "Słoni" został 8 stycznia 2020 roku. W następnym sezonie prowadzony przez niego zespół wywalczył drugi w historii klubu awans do ekstraklasy.

W obecnych rozgrywkach Bruk-Bet spisywał się jednak słabo. W 17 meczach odniósł tylko dwa zwycięstwa i znajduje się w strefie spadkowej.

W poprzedniej kolejce drużyna z Niecieczy przegrała 0:1 ze Stalą w Mielcu, mimo, że przez ponad 50 minut grała z przewagą jednego zawodnika. Zawodnicy Bruk-Betu nie wykorzystali także dwóch rzutów karnych.

Wraz z Lewandowskim z małopolskim klubem pożegnał się także jego asystent Krzysztof Kawałko. Dla 66-krotnego byłego reprezentanta Polski Bruk-Bet był drugim klubem w trenerskiej karierze. Wcześniej w latach 2017-18 prowadził KGHM Zagłębie Lubin.

Władze klubu z Niecieczy poinformowały, że obowiązki pierwszego trenera przejął Piątek, który do tej pory zajmował się szkoleniem bramkarzy. To on poprowadzi drużynę w piątkowym spotkaniu z Wisłą w Krakowie.

42-letni Piątek będzie tymczasowym trenerem, gdyż nie posiada licencji UEFA Pro, uprawniającej do stałej pracy z zespołami ekstraklasy.