Zgodnie z ustaleniami dokładna kwota transakcji nie będzie ujawniana. Pogoń Szczecin potwierdza, że jest to suma ośmiocyfrowa (walutą transferu jest euro). Klub zapewnił sobie również dwucyfrowy udział procentowy przy ewentualnym kolejnym transferze zawodnika. Płatności za transfer piłkarza odbywać się będą w ratach przez najbliższe 3 lata.

Reklama

Nie dało się już go zatrzymać

Nadszedł moment, którego tak naprawdę wszyscy od pewnego czasu się spodziewaliśmy. O usługi Kacpra od lat zabiegało wiele klubów i było oczywiste, że przyjdzie w końcu taka chwila, kiedy się pożegnamy. W 2021 roku kariera Kacpra niesamowicie przyspieszyła, czego efektem jest transfer do Brighton – skomentował Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni

Gdy stało się jasne, że w tym okienku dojdzie do transferu Kacpra, prowadziliśmy negocjacje z kilkoma klubami. Brighton był najbardziej zdeterminowany i zdolny zaoferować satysfakcjonującą nasz klub kwotę. Według naszej wiedzy, a jej źródła mamy bardzo dobre, wiemy że jest to rekordowa suma za piłkarza odchodzącego z naszej ligi – skomentował transfer prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek.

Anglicy nie chcieli wypożyczyć Kozłowskiego do Pogoni

Pogoń chciała, jak w przypadku wcześniej sprzedaży Sebastiana Walukiewicza do Włoch, by Kozłowski na rundę wiosenną ekstraklasy był zwrotnie wypożyczony do Szczecina. Jednak Anglicy się na to nie zgodzili. Chodzi o to, że – aby uzyskać pozwolenie na grę w Anglii piłkarz musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów, a o te łatwiej w wyżej notowanej lidze belgijskiej.

Reklama

Rozmawialiśmy z Brighton o powrotnym wypożyczeniu Kacpra do końca sezonu, ale w tej kwestii nie udało się niestety osiągnąć porozumienia. Wiem, że Kacper też trzymał kciuki za to, żeby wiosną mógł powalczyć z nami o najwyższe cele. Przeważyły jednak względy formalne - stwierdził Adamczuk.

Trzech Polaków w Brighton

Kozłowski trafił do Akademii Pogoni Szczecin w 2016 roku z Bałtyku Koszalin. Już w wieku 15 lat debiutował w III-ligowych rezerwach Dumy Pomorza. Jeszcze przed 16. urodzinami po raz pierwszy zagrał w PKO BP Ekstraklasie, stając się najmłodszym debiutantem w lidze w XXI wieku oraz najmłodszym debiutantem w historii Pogoni. Miał wówczas 15 lat, 7 miesięcy i 3 dni. W marcu 2021 roku zagrał po raz pierwszy w reprezentacji Polski. Został wówczas drugim najmłodszym debiutantem w historii kadry narodowej. Trzy miesiące później wystąpił z kolei w meczu finałów Mistrzostw Europy, stając się najmłodszym piłkarzem w historii tej imprezy. Dotąd zanotował 6 występów w reprezentacji Polski. W Pogoni zagrał w 40 meczach w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których strzelił 4 gole. Wystąpił też w 2 spotkaniach UEFA Europa Conference League i jednym Pucharu Polski.

Brighton to obecnie 9. drużyna angielskiej Premier League. Jej piłkarzami jest dwóch Polaków: Jakub Moder oraz Michał Karbownik (obecnie wypożyczony do greckiego Olympiakosu Pireus).

Kacper jest błyskotliwym, młodym talentem, który poczynił wielki postęp już na początku swej kariery. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego pozyskania - stwierdził Dan Ashworth, dyrektor techniczny Brighton.

Trener Graham Potter dodał: „Jego gra pasuje do naszego stylu. Początkowo będzie wypożyczony, by dalej się rozwijał i mógł regularnie grać. Będziemy go obserwowali. Jest ekscytującym, młodym talentem i już nie mogę się doczekać pracy z nim w przyszłości".