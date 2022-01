Według informacji portalu informacyjnego „Nettavisen”, norweski piłkarz, dwukrotny reprezentant kraju do lat 18, był widziany we wtorek na lotnisku Gardermoen w Oslo w drodze do Polski na testy medyczne.

Portal, powołując się na swoje źródła podał też kwotę transferu, która ma oscylować wokół 10 milionów koron, czyli miliona euro.