Gretarsson jest wychowankiem UMF Grindavik, z którego trafił do Aalesunds FK. W lidze norweskiej spędził sześć lat i w październiku 2020 roku przeniósł się do Blackpool FC. Na angielskich boiskach rozegrał w sumie 19 meczów. Lewonożny środkowy obrońca ma na swoim koncie również pięć występów w reprezentacji Islandii.

Szukaliśmy zawodnika mobilnego, grającego odważnie do przodu, ale nie zapominającego o swoich obowiązkach defensywnych. Daniel pokazywał w meczach reprezentacji Islandii i angielskiej Championship, że lubi twardą grę, dysponuje dobrą szybkością i nie boi się pojedynków. Nie był to łatwy transfer do przeprowadzenia, ale cieszę się, że Daniel do nas trafił – skomentował transfer dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.

Gretarsson związał się z wrocławskim klubem umową do czerwca 2025 roku.

Nie licząc Fabiana Piaseckiego, który wrócił do Śląska zimą z wypożyczenia do Stali Mielec, zakontraktowanie Gretarssona jest drugim transferem wrocławian zimą. Wcześniej do zespołu trenera Jacka Magiery dołączył występujący ostatnio w Hercie Berlin Dennis Jastrzembski. Wszystko wskazuje, że będzie to ostatni ruch klubu ze stolicy Dolnego Śląska. Jeżeli jeszcze coś się wydarzy, będzie to transfer w drugą stronę.

Śląsk w czwartek zakończył zgrupowanie w Turcji i do rozpoczęcia rundy wiosennej będzie się ćwiczył na własnych obiektach. Pierwszy mecz o ligowe punkty rozegra na wyjeździe w Gdańsku z Lechią.