Jeszcze we wtorek włodarze Śląska poinformowali, że w najbliższym spotkaniu z Radomiakem Radom zwolnionego Jacka Magierę zastąpi szkoleniowiec drugiego zespołu Krzysztof Wołczek, ale w środę sytuacja się zmieniła, bo nowym trenerem wrocławian został Piotr Tworek i to on w niedzielę poprowadzi drużynę.

Reklama

Trener Piotr Tworek z pewnością jest w stanie skonsolidować zespół i natchnąć zawodników do lepszej postawy i bardziej efektywnej gry, co przełoży się na wyższe miejsce w tabeli. Przełamanie obecnego impasu to dla nas wszystkich priorytet i najważniejsze zadanie sztabu szkoleniowego trenera Tworka – powiedział dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.

Tworek ostatnio pracował w Warcie Poznań, którą w sezonie 2019/20 wprowadził do ekstraklasy i z marszu mógł zając miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. Ostatecznie Warta na koniec poprzednich rozgrywek zajęła piąte miejsce przegrywając walkę o puchary z Śląskiem. W listopadzie Tworek rozstał się z Wartą, a powodem były słabsze od oczekiwanych wyniki.

Negocjacje nie trwały długo, obie strony były zainteresowane współpracą. Szczegóły ustaliliśmy bardzo sprawnie i od dziś jestem w Śląsku Wrocław. Chciałbym, żeby nasz zespół w każdym meczu dał się pokroić za zwycięstwo. By piłkarze w każdym spotkaniu zostawiali zdrowie i pokazywali swoje umiejętności, a te w tej drużynie są wysokie – zapowiedział trener Śląska.

Reklama

W nowym sztabie szkoleniowym wrocławskiego zespołu znalazł się m.in. Janusz Góra, były reprezentant kraju, a także zawodnik Śląska, FC Augsburg i SSV Ulm.

Po 24 kolejkach wrocławski zespół w ligowej tabeli zajmuje 12. miejsce i ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. W rundzie wiosennej Śląsk jeszcze nie wygrał meczu.