Legia i Piast, choć są daleko od czołówki tabeli, to wiosną należą do najlepiej punktujących zespołów ekstraklasy. Przed spotkaniem w Warszawie nie przegrały żadnego z ośmiu ligowych meczów, notując w tym czasie po pięć zwycięstw i trzy remisy.

Początek spotkania to wyrównana gra z obu stron, w której brakowało dokładności i pomysłu w decydujących momentach akcji, poza tym przyzwoicie spisywały się bloki defensywne obu zespołów, w tym byli zawodnicy Legii w barwach gliwickiej ekipy Jakub Czerwiński i Ariel Mosór.

Po ok. 25 minutach groźniej zaatakowała Legia, ale dobrych okazji nie wykorzystali Benjamin Verbic i Maciej Rosołek. Słoweniec nieczysto uderzył piłkę, a strzał młodzieżowca gospodarzy został zablokowany. Piast odpowiedział próbą Damiana Kądziora, ale Richard Strebinger był na posterunku.

Należący do najlepszych asystujących graczy ekstraklasy Kądzior tuż przed przerwą skorzystał z niefrasobliwości obrońców Legii. Najpierw przy wybiciu piłki pomylił się Mateusz Wieteska, później Lindsay Rose - stojąc tyłem do bramki - chciał zagrać głową do austriackiego golkipera, ale nie zauważył zawodnika Piasta, który przejął piłkę i bez większych problemów zapewnił gościom prowadzenie.

Pierwsze minuty drugiej połowy były lepsze w wykonaniu Legii, ale zarówno czeski napastnik Tomas Pekhart, jak i Rosołek nie wykorzystali dogodnych sytuacji.

Między 62. a 63. minutą w ciągu kilkudziesięciu sekund mogły paść dwa gole. Najpierw Pekhart z bliska trafił w poprzeczkę, a w odpowiedzi po strzale Węgra Kristopher Vida świetną interwencją popisał się Strebinger. Później niewiele brakowało do szczęścia albańskiemu rezerwowemu Legii Ernestowi Muciemu oraz Arturowi Jędrzejczykowi.

Na ostatnie 18 minut na boisku pojawił się Bartosz Kapustka. Pomocnik mistrza Polski z powodu poważnej kontuzji pauzował od lipca zeszłego roku.

Legia ostatnio wygrała z Piastem przy Łazienkowskiej w grudniu 2018. Późniejszych pięciu potyczek ligowych i jednej pucharowej nie potrafiła rozstrzygnąć na swoją korzyść.

Legia Warszawa - Piast Gliwice 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Damian Kądzior (43)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk. Piast Gliwice: Constantin Reiner, Tomas Huk, Michał Kaput

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków)

Widzów: 10 699

Legia Warszawa: Richard Strebinger - Artur Jędrzejczyk, Lindsay Rose, Mateusz Wieteska, Joel Abu Hanna (60. Yuri Ribeiro) - Maciej Rosołek, Bartosz Slisz, Patryk Sokołowski (73. Ernest Muci), Josue, Benjamin Verbic (73. Bartosz Kapustka) - Tomas Pekhart (80. Szymon Włodarczyk)

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Tomas Huk, Jakub Czerwiński, Ariel Mosór, Jakub Holubek - Constantin Reiner, Michał Chrapek, Damian Kądzior (90. Arkadiusz Pyrka), Kristopher Vida (80. Michał Kaput) - Kamil Wilczek (80. Alberto Toril)