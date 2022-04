Spotkanie Wisły Kraków z imienniczką z Płocka miało burzliwy przebieg. Goście wygrali 4:3 po rzucie karnym podyktowanym w ostatniej akcji. Po końcowym gwizdku doszło do przepychanek pomiędzy zawodnikami. W ich trakcie napastnik gospodarzy Luis Fernandez uderzył Damiana Michalskiego.

Fernandez w tym sezonie już nie zagra

Zajściem tym na czwartkowym posiedzeniu zajęła się Komisja Ligi, która zdyskwalifikowało Hiszpana na cztery mecze. Oznacza to, że Fernandez nie zagra już do końca sezonu. Wiele na to wskazuje, że był to jego ostatni występ w barwach krakowskiego klubu, gdyż jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca.

We wtorek Fernandez przeprosił Michalskiego, wpłacił też 12 tysięcy złotych na cel charytatywny, ale to nie wpłynęło łagodząco na wysokość kary. Hiszpan, który trafił do Wisły Kraków w styczniu tego roku, zagrał w dziewięciu meczach, w których zdobył trzy bramki.

Błaszczykowski dostał po "kieszeni"

Ponadto Komisja Ligi za niewłaściwe zachowanie wobec arbitra Damiana Sylwestrzaka, nałożyła na Jakuba Błaszczykowskiego karę 5 tysięcy złotych grzywny w zawieszeniu na pół roku. Dwa mecze dyskwalifikacji otrzymał także fizjoterapeuta Karol Biedrzycki.

Za niewłaściwe zachowanie kibiców, którzy po zakończonym meczu rzucali na murawę różne przedmioty, krakowski klub zapłaci grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych.

Wisła Kraków znajduje się w strefie spadkowej, zajmując 16. miejsce w tabeli ekstraklasy. W niedzielę w derbach Krakowa zmierzy się z Cracovią.