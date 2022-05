W niedzielę "Pasy" zremisowały bezbramkowo z derbach Krakowa z Wisłą. Trener Zieliński nie ukrywał, że po tym spotkaniu odczuwa pewien niedosyt.

Tak jest zawsze, gdy nie wygrywa się derbów. Mieliśmy szansę, aby przechylić to spotkanie na swoją korzyść, zwłaszcza w pierwszej połowie. Z drugiej strony pamiętać trzeba o szansie Wisły w doliczonym czasie gry i niecelnym strzale Enisa Fazlagica. Mogło więc być różnie. Mieliśmy przed tym meczem duże ambicje, a skończyło się na jednym punkcie. Teraz chcemy tę sportową złość przenieść na Raków i powalczyć w Częstochowie - zadeklarował Zieliński.

Cracovia zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów i ma jeszcze szansę, aby poprawić tę lokatę. Z kolei Raków jest liderem i ma obecnie największe szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Zdaniem Zielińskiego presja nie będzie dla rywala problemem.

Raków pokazał, że potrafi sobie z tym radzić. Wygrał w Poznaniu, w Szczecinie, we wtorek zdobył Puchar Polski. My jednak też nie będziemy pozbawieni presji. Gramy o premie i jak najwyższe miejsce w tabeli. Raków jest faworytem, ale my chcemy się im postawić - zapewnił.

"Pasy" chcą powtórzyć rezultat z jesieni

Zieliński pracę z Cracovią rozpoczął w listopadzie od meczu z… Rakowem. "Pasy" niespodziewanie wygrały wówczas 1:0.

Teraz też Raków będzie faworytem, to wynika z układu tabeli, ten zespół gra najlepszą piłkę w Polsce. Jest liderem i ma wszystko w swoich rękach, aby zdobyć mistrzostwo. Wiemy jednak jaka jest historia spotkań z tym zespołem. Cracovia osiągała dobre wyniki i o dobry wynik zamierzamy powalczyć w niedzielę, choć zdajemy sobie sprawę ze skali trudności - podkreślił.

Kamil Pestka przejdzie operację

W Częstochowie z powodu pauzy za żółte kartki nie będzie mógł zagrać Kamil Pestka. W kadrze zabraknie także Kamila Knapa.

Nie zagra już do końca sezonu, musi przejść operację łąkotki i trzeba ją zrobić jak najszybciej - wyjaśnił Zieliński.

Pod dużym znakiem zapytani stoi też występ Floriana Loshaja, który doznał urazu podczas czwartkowego treningu. Do gry nie są gotowi jeszcze Flip Balaj i Jakub Jugas, którzy wznowili treningi po poważnych kontuzjach.

Cracovia poleci do Austrii

Zieliński poinformował także, że przygotowania do nowego sezonu drużyna wznowi 14 czerwca. W planach jest wyjazd na obóz do Austrii.

Niedzielny mecz Rakowa z Cracovią w Częstochowie rozpocznie się o godzinie 15.00.