Wisła Kraków przegrała 2:4 z Radomiakiem w meczu zamykającym 33. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Wynik ten oznacza spadek "Białej Gwiazdy" do pierwszej ligi. Dla Wisły to czwarta degradacja w historii. Wcześniej przytrafiło się jej to w 1964, 1985 i 1994 roku. W najwyższej klasie rozgrywkowej 13-krotni mistrzowie Polski grali nieprzerwanie od 1996 roku. Wcześniejsze wyniki sprawiły, że do 1. ligi spadły również ostatni w tabeli Górnik Łęczna i przedostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Na jedną kolejkę przed końcem sezonu szesnasta w tabeli Wisła ma 31 punktów i traci cztery do bezpiecznej strefy (piętnasty Śląsk Wrocław zdobył 35 pkt). Reklama Krakowianie dobrze weszli w mecz i szybko objęli prowadzenie. Elvis Manu podał do Giorgiego Citaiszwiliego. Gruzin popisał się kapitalnym zwodem, wpadł w pole karne i strzałem w długi róg pokonał Filipa Majchrowicza. Potem gra się wyrównała, gospodarze momentami przejmowali inicjatywę, ale nie byli w stanie wypracować sobie dobrej okazji. W 30. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, w polu karnym Radomiaka powstało spore zamieszanie, a strzał Josepha Colleya został zablokowany. Potem kontrę wyprowadził Citaiszwili, podał w polu karnym do Jana Klimenta, a Czech – strzelając z ostrego kąta – trafił w boczną siatkę. W odpowiedzi Marko Poletanovic wybił piłkę z pola bramkowego przerywając atak gospodarzy. W 42. minucie Citaiszwili po raz kolejny dał popis swoich umiejętności. Po udanych dryblingach w polu karnym oddał strzał, który niemal na linii bramkowej zablokował Raphael Rossi. Minutę później Rossi próbował z dystansu zaskoczyć Pawła Kieszka, ale nie trafił w bramkę. Reklama Tuż po wznowieniu gry po przerwie Wisła podwyższyła prowadzenie. Stefan Savic kopnął z około 20 metrów i piłka wpadła do siatki, po niezbyt udanej interwencji Majchrowicza. Reklama Odpowiedź Radomiaka była natychmiastowa. Dawid Abramowicz podał w pole karne, a wprowadzony do gry na drugą połowę Karol Angielski tylko dołożył nogę, aby skierować piłkę do siatki. Gospodarze wyczuli szansę i przejęli inicjatywę. Kolejne dwa ciosy zdali w dwie minuty, a katem "Białej Gwiazdy" okazał się Angielski, który skompletował hat-tricka. Wiślacy rzucili się do odrabiania start, ale kilka minut przed końcem meczu kontratak Radomiaka zakończył się zdobyciem czwartej bramki przez Abramowicza. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Angielski. Piłkarze siedemnastego Bruk-Betu Termaliki również zgromadzili 31 pkt, a ostatni w tabeli Górnik Łęczna - 28. Dzień wcześniej wyjaśniły się losy mistrzostwa kraju. Tytuł wywalczył Lech Poznań, który wygrał derbowy mecz z Wartą 2:1 w Grodzisku Wielkopolskim. Wicelider Raków Częstochowa przegrał w Lubinie z Zagłębiem 0:1. Takie wyniki oznaczają, że Lech ma 71 punktów, a Raków, któremu również remis nie wystarczyłby w Lubinie - 66. Radomiak Radom - Wisła Kraków 4:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Giorgi Citaiszwili (8), 0:2 Stefan Savic (48), 1:2 Karol Angielski (50), 2:2 Karol Angielski (67), 3:2 Karol Angielski (68), 4:2 Dawid Abramowicz (86)

Żółta kartka - Radomiak Radom: Mateusz Cichocki, Filipe Nascimento

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 4 304

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz – Goncalo Silva (46. Tiago Matos), Raphael Rossi, Mateusz Cichocki, Dawid Abramowicz – Leandro (90. Jakub Snopczyński), Thabo Cele, Daniel Łukasik (90. Maciej Świdzikowski), Mateusz Radecki, Luis Machado (46. Filipe Nascimento) – Maurides (46. Karol Angielski)

Wisła Kraków: Paweł Kieszek - Konrad Gruszkowski, Joseph Colley, Michal Frydrych, Matej Hanousek – Giorgi Citaiszwili, Marko Poletanovic, Patryk Plewka (80. Michal Skvarka), Elvis Manu (64. Mateusz Młyński), Stefan Savic (80. Sebastian Ring) – Jan Kliment (64. Zdenek Ondrasek) Wyniki meczów 33. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2022-05-13:



Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2:2 (0:0)

Cracovia Kraków - Wisła Płock 3:0 (2:0)



2022-05-14:



Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 0:0

KGHM Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 1:0 (0:0)

Warta Poznań - Lech Poznań 1:2 (1:2)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice 0:1 (0:0)



2022-05-15:



Radomiak Radom - Wisła Kraków 4:2 (0:1)

Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2 (0:1)

PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1:1 (0:1)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)



1. Lech Poznań 33 21 8 4 65-23 71 +42 - mistrz

2. Raków Częstochowa 33 19 9 5 57-30 66 +27

3. Pogoń Szczecin 33 18 10 5 61-29 64 +32

4. Lechia Gdańsk 33 16 9 8 52-36 57 +16

5. Piast Gliwice 33 15 8 10 44-36 53 +8

6. Radomiak Radom 33 11 14 8 41-39 47 +2

7. Cracovia Kraków 33 12 10 11 40-39 46 +1

8. Wisła Płock 33 14 3 16 45-51 45 -6

9. Górnik Zabrze 33 12 8 13 51-52 44 -1

10. Legia Warszawa 33 12 4 17 43-48 40 -5

11. Warta Poznań 33 10 9 14 34-38 39 -4

12. KGHM Zagłębie Lubin 33 11 5 17 42-57 38 -15

13. PGE FKS Stal Mielec 33 9 10 14 39-49 37 -10

14. Jagiellonia Białystok 33 8 13 12 38-50 37 -12

15. Śląsk Wrocław 33 7 14 12 39-48 35 -9

16. Wisła Kraków 33 7 10 16 37-53 31 -16 - spadek

17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 33 7 10 16 34-54 31 -20 - spadek

18. Górnik Łęczna 33 6 10 17 29-59 28 -30 - spadek



Mecze w następnej kolejce

2022-05-21:

Górnik Łęczna - Jagiellonia Białystok (17.30)

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (17.30)

Legia Warszawa - Cracovia Kraków (17.30)

Piast Gliwice - Radomiak Radom (17.30)

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (17.30)

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (17.30)

Wisła Kraków - Warta Poznań (17.30)

Wisła Płock - PGE FKS Stal Mielec (17.30)

Pogoń Szczecin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (17.30)

Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję