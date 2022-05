Lechia już przed tygodniem zapewniła sobie czwarte miejsce w tabeli, ale w Częstochowie chciała się zaprezentować z jak najlepszej strony. Gospodarze jednak na to nie pozwolili i od początku zepchnęli gości do defensywy. Opór gdańszczan trwał krótko, bo już w 10. min Patryk Kun przedarł się lewym skrzydłem pod bramkę Lechii, a piłkę z bliska skierował do siatki Lopez. Po dwóch minutach Hiszpan zdobył drugiego gola, tym razem strzałem ze środka pola karnego, po efektownej akcji Frana Tudora prawą stroną. Było to dwudzieste trafienie Lopeza w kończącym się sezonie.

Reklama

Gdańszczanie próbowali się odgryźć w 22. min, ale Maciej Gajos (grający w barwach Lechii wychowanek Rakowa) trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę. Pod bramką gospodarzy groźnie było też w 33. i 35. min, ale najpierw Vladan Kovacevic obronił strzał z dystansu, a potem Zoran Arsenic odebrał piłkę Łukaszowi Zwolińskiemu. Raków krótko przed przerwą mógł uzyskać trzeciego gola, ale w 38. min dogodnej sytuacji nie wykorzystał Tudor, a w 41. Michał Buchalik zdołał obronić uderzenie Bena Ledermana i odbił piłkę na róg.

W drugiej połowie inicjatywa nadal należała do Rakowa, ale Lechia próbowała kontratakować. Blisko zdobycia kontaktowej bramki była w 56. min, kiedy to Kacper Sezonienko mocno dośrodkował z prawego skrzydła, lecz Zwoliński nie sięgnął piłki.

Reklama

W 67. min Raków faktycznie przypieczętował zwycięstwo, gdy Vladislavs Gutkovskis uciekł obrońcom i płaskim strzałem z 16 metrów pokonał Buchalika.

Goście odpowiedzieli jeszcze w 74. min mocnym strzałem Filipa Koperskiego, ale Kovacevic odbił piłkę na róg. Lopez starał się jeszcze o uzyskanie hat tricka (nikt jeszcze w barwach Rakowa w ekstraklasie tego nie zrobił), ale bez skutku.

W 78. min jego strzał zablokowali obrońcy, podobnie jak i dobitkę Gutkovskisa, a w 90. min uderzenie z 30 metrów z wolnego obronił Buchalik i wynik 3:0 utrzymał się do końcowego gwizdka.

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Ivi Lopez (10), 2:0 Ivi Lopez (12), 3:0 Vladislavs Gutkovskis (67)

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Fran Tudor. Lechia Gdańsk: Conrado, Filip Koperski, Mario Maloca

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Widzów: 5 500

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Zoran Arsenic (62. Wiktor Długosz), Tomas Petrasek, Milan Rundic - Fran Tudor, Giannis Papanikolaou (85. Igor Sapała), Ben Lederman (80. Walerian Gwilia), Patryk Kun, Mateusz Wdowiak (80. Luka Gagnidze), Ivi Lopez - Sebastian Musiolik (46. Vladislavs Gutkovskis)

Lechia Gdańsk: Michał Buchalik - Joseph Ceesay, Kristers Tobers, Mario Maloca, Conrado - Maciej Gajos, Jakub Kałuziński (72. Filip Koperski), Ilkay Durmus (46. Kacper Sezonienko), Egzon Kryeziu (46. Jan Biegański), Marco Terrazzino (61. Christian Clemens) - Łukasz Zwoliński (61. Flavio Paixao)