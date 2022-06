Dla obu zespołów był to pierwszy mecz kontrolny w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. Kolejnym rywalem wrocławian już podczas zgrupowania w Słowenii będzie Cukaricki Belgrad, a GKS za tydzień zmierzy się z Widzewem Łódź.

W wyjściowej jedenastce Śląska zagrał m.in. 20-letni pomocnik Jehor Macenko, który przygodę z piłką nożną zaczynał w Dynamie Kijów, a przed przyjściem do zespołu z Dolnego Śląska był zawodnikiem Legii Warszawa.

W drużynie trenera Ivana Djurdjevica nie pojawił się za to Wojciech Golla, co może potwierdzać nieoficjalne informacje, że środkowy obrońca opuści Śląsk i przeniesie się do ligi węgierskiej do zespołu Puskas Akademy.