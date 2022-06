Sztab szkoleniowy zabrał na to zgrupowanie dziesięciu młodzieżowców.

W sumie w kadrze jest 29 zawodników. Z zespołem będą przygotowywać się do nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy m.in. zawodnicy pozyskani dotąd w przerwie letniej - młodzieżowiec z Lecha Poznań, obrońca Mateusz Skrzypczak oraz pomocnicy - Portugalczyk Nene i kolejny młodzieżowiec Wojciech Łaski, który przeszedł do Jagiellonii z pierwszoligowego spadkowicza GKS Jastrzębie.

W kadrze jest też np. Hiszpan Juan Camara, ostatnio stale wypożyczany (grał w lidze rumuńskiej i azerskiej) i doświadczony chorwacki stoper Ivan Runje, który nie zagrał ani razu od kwietnia ubiegłego roku, bo długo leczył kontuzję.

Nowy szkoleniowiec Jagiellonii Maciej Stolarczyk, który przejął zespół po Piotrze Nowaku, zabrał na zgrupowanie dziesięciu młodzieżowców, w tym aż trzech bramkarzy, którzy będą próbowali rywalizować o miejsce w bramce białostoczan z Serbem Zlatanem Alomerovicem. Z pięciu nominalnych napastników również trzech to młodzieżowcy choć Bartosz Bida ma już doświadczenie w grze i na swoim koncie bramki zdobyte w ekstraklasie.

Nie wyjechali na obóz zawodnicy, z którymi klub nie przedłużył umów albo szukający nowych pracodawców. To m.in. doświadczony łotewski bramkarz Pavels Steibors, Michał Żyro czy Przemysław Mystkowski. W ostatnich dniach do zagranicznych klubów trafili też Karol Struski (Cypr) i Michał Nalepa (Turcja). Nie ma również w kadrze Hiszpana Marca Guala i Brazylijczyka Diego Carioki, którzy zostali czasowo pozyskani z ligi ukraińskiej w końcówce poprzedniego sezonu i byli ważnymi postaciami zespołu broniącego się przed spadkiem niemal do ostatniej kolejki.

Podczas obozu w Opalenicy Jagiellonia ma zaplanowane trzy gry kontrolne, m.in. z mistrzem Polski Lechem Poznań. Nowy sezon białostoczanie rozpoczną 16 lipca meczem u siebie z Piastem Gliwice.

autor: Robert Fiłończuk