Jak poinformował w poniedziałek klub z Łodzi, "po zaksięgowaniu ostatnich wpłat możemy potwierdzić, że kibice Widzewa Łódź wykupili wszystkie 15903 abonamentów na mecze domowe w sezonie 2022/2023".

Kolejne wykupienie kompletu karnetów przez naszych kibiców jest ogromnym powodem do dumy, nobilitacją, ale również zobowiązaniem. Jesteśmy zobligowani, by budować klub na solidnych podstawach. (…) Jeszcze raz dziękuję za zakup karnetów, widzimy się na pierwszym meczu w Sercu Łodzi – podkreślił prezes Widzewa Mateusz Dróżdż.

Zdecydowana większość sympatyków klubu przedłużyła swoje abonamenty z poprzedniego sezonu. Do otwartej sprzedaży trafiło zaledwie 150 karnetów, które rozeszły się w błyskawicznym tempie.

Tworząc politykę cenową karnetów na nowy sezon chcieliśmy wynagrodzić kibicom wsparcie w drodze do PKO BP Ekstraklasy. Jak widać zrealizowaliśmy ten cel, na co dowodem jest 99 proc. przedłużeń dotychczasowych abonamentów. Dziś to wsparcie, którego zazdrości nam wiele klubów w całej Polsce – dodał wiceprezes Michał Rydz.

Sympatycy czterokrotnego mistrza kraju regularnie zapełniają swój stadion, niezależnie od ligi, w której występuje ich zespół. Co rundę wykupują wszystkie karnety uprawniające do oglądania meczów ze stałego miejsca. Systematycznie pod tym względem bili też krajowy rekord, wykupując nawet 16401 abonamentów. W przeszłości był to bardzo istotny wkład finansowy w odbudowę zasłużonego dla polskiego futbolu klubu. Obecnie stanowi to ok. 20 proc. budżetu.

Widzew pierwszy, po ośmiu latach, mecz w ekstraklasie rozegra w niedzielę 17 lipca, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. W następny weekend pojedzie na spotkanie z Jagiellonią Białystok, a w 3. kolejce po raz pierwszy w sezonie zagra na własnym stadionie podejmując Lechię Gdańsk.

