Dziekoński związał się z Rakowem umową, która ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Reklama

Transfer skomentował Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa: Xavier to zawodnik z dużym potencjałem. Pozyskaliśmy go z myślą o wzmocnieniu rywalizacji między słupkami i wśród młodzieżowców w zespole. Chcemy stworzyć mu odpowiednie warunki do rozwoju i wierzymy, że w Rakowie rozwinie swoje umiejętności.

Natomiast sam zawodnik tak ocenia przeprowadzkę do Częstochowy: Moim celem z pewnością jest rozwój osobisty i piłkarski. Wiem po co tutaj trafiłem, jakie są wobec mnie wymagania i postaram się im podołać.

Dziekoński jest trzecim zawodnikiem, który dołączył do Rakowa przed nowym sezonem ekstraklasy. Wcześniej z drużyną wicemistrzów Polski związał się napastnik Fabian Piasecki, a potem grecki obrońca Stratos Svarnas.