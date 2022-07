Reklama

Legia ukształtowała Boruca jako piłkarza, natomiast w Celticu spędził najlepsze lata kariery.

W Celtiku szybko został numerem 1

Boruc w wieku 19 lat przeszedł do stołecznego klubu z Pogoni Siedlce. 8 marca 2002 roku zadebiutował w ekstraklasie w meczu z Pogonią Szczecin. Od tego czasu był podstawowym bramkarzem zespołu, który w sezonie 2001/02 sięgnął po mistrzostwo Polski oraz Puchar Ligi. 8 czerwca 2004 roku Boruc strzelił jedynego gola w karierze, wykorzystując rzut karny w meczu z Widzewem Łódź. W europejskich pucharach zadebiutował 12 sierpnia 2004 roku meczem Pucharu UEFA z FC Tbilisi.

W 2005 roku przeszedł do Celtiku, gdzie szybko został pierwszym bramkarzem. W ciągu pięciu sezonów trzy razy zdobył mistrzostwo Szkocji, dwukrotnie Puchar Ligi Szkockiej oraz Puchar Szkocji. w barwach "The Bhoys" zadebiutował w Lidze Mistrzów; w sezonach 2006/07 i 2007/08 Celtic awansował do 1/8 finału tych rozgrywek. W marcu 2007 roku w dwumeczu z Milanem Boruc popisał się wieloma spektakularnymi interwencjami i utrzymywał czyste konto przez ponad 180 minut. Brazylijczyk Kaka pokonał Boruca dopiero w dogrywce. Milan wygrał z Celtikiem 1:0, a kilka miesięcy później triumfował w Champions League.

Boruc łącznie rozegrał 194 meczów w szkockim klubie i 77 razy zachował czyste konto. Był w tym czasie wymieniany w gronie najlepszych bramkarzy świata, a kibice Celtiku go uwielbiali. Nadali mu przydomek "Holy Goalie" – święty bramkarz.

Znienawidzony przez Rangersów

Boruc zyskał sympatię w biało-zielonej części Glasgow, ale był znienawidzony przez fanów Glasgow Rangers, którzy wyrażali do niego niechęć w czasie derbów. Bramkarz był karany przez federację za prowokowanie kibiców rywali.

Celtic i Rangers od ponad 100 lat toczą walkę o prymat w szkockim futbolu, a sport miesza się tam z polityką i religią.

W 2010 roku Boruc przeszedł do Fiorentiny i został pierwszym bramkarzem. We Florencji spędził dwa sezony, a później wrócił na Wyspy Brytyjskie podpisując kontrakt z Southampton FC. 20 października 2012 roku zadebiutował w Premier League w meczu z West Ham United.

W 2014 roku Boruc trafił do AFC Bournemouth. W pierwszym sezonie zanotował 16 czystych kont w 37 meczach The Championship i walnie przyczynił się do awansu klubu do Premier League. Zawodnikiem tego klubu był do 2020 roku. Łącznie rozegrał 128 spotkań w najwyższej klasie w Anglii.

Powrót "króla"

Boruc wrócił do Legii w sierpniu 2020. W 2021 roku zdobył mistrzostwo Polski i awansował ze stołecznym klubem do fazy grupowej Ligi Europy. Pod koniec sezonu 2021/22 ogłosił zakończenie kariery.

W reprezentacji Polski zadebiutował 28 kwietnia 2004 roku w towarzyskim meczu z Irlandią w Bydgoszczy. W 58. minucie zmienił w bramce Jerzego Dudka. Prowadzona przez Pawła Janasa drużyna zremisowała 0:0.

Trzeci bramkarz świata

W 2006 roku wystąpił w meczach z Ekwadorem (0:2), Niemcami (0:1) i Kostaryką (2:1) w mistrzostwach świata w Niemczech. Boruc zebrał szczególnie dobre recenzje za mecz z Niemcami, w którym Polacy stracili bramkę w doliczonym czasie gry.

Był podstawowym bramkarzem reprezentacji za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera. Polacy pierwszy raz w historii awansowali do mistrzostw Europy. Podczas Euro 2008 dobrze bronił w meczach z Niemcami (0:2), Austrią (1:1) i Chorwacją (0:1). W 2008 roku został uznany przez magazyn "FourFour Two" za trzeciego bramkarza świata.

W drużynie narodowej grał także za kadencji Franciszka Smudy, Waldemara Fornalika i Adama Nawałki. Jego ostatnim występem z orłem na piersi było towarzyskie spotkanie z Urugwajem 10 listopada 2017 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Łącznie zaliczył 65 spotkań w kadrze i spośród bramkarzy jest rekordzistą.

Celtic hegemonem w Szkocji

Mecz Legia – Celtic, uświetniający zakończenie kariery przez Boruca, rozpocznie się w środę o godz. 18 na stadionie przy Łazienkowskiej. Spotkanie będzie poprzedzone specjalną prezentacją drużyn i podziękowaniami dla bohatera wieczoru.

Celtic Glasgow jest hegemonem w krajowych rozgrywkach. W ostatnich 11 sezonach aż 10 razy zdobył mistrzostwo Szkocji. W składzie "The Bhoys" jest kilku reprezentantów Szkocji, m.in. Callum McGregor i David Turnbull. Bramkarzem jest 35-letni Joe Hart, który ma za sobą 75 występów w reprezentacji Anglii. W Celticu grają także Chorwat Josip Juranovic, który jeszcze przed rokiem był zawodnikiem Legii, oraz były piłkarz Górnika Zabrze Grek Georgios Giakoumakis.