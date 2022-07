30-letni Wszołek w Legii spędził do tej pory łącznie dwa i pół roku. Najpierw występował w niej w latach 2019-2021, a jej barwy reprezentował też w rundzie wiosennej ostatniego sezonu, zdobywając sześć goli.

Latem doświadczony piłkarz rozwiązał kontrakt z Unionem Berlin, którego zawodnikiem był przez ostatnie półtora roku, i na dłużej związał się z Legią.

Jestem pewny, że proces aklimatyzacji przebiegnie dobrze i sprawnie. Wszyscy mamy jeden cel i mam nadzieję, że go osiągniemy. Zawsze powtarzam - do każdego meczu musisz być w 100 procentach przygotowany. Tylko tak możesz iść do przodu i stale się rozwijać. Celem drużyny jest stworzyć zgrany kolektyw i stale się rozwijać. Najważniejsze są jednak zwycięstwa - to one kształtują zespół. Drużyna ma duży potencjał. Wierzę w to, że możemy dużo osiągnąć - powiedział siedmiokrotny reprezentant kraju, który wcześniej grał m.in. w Polonii Warszawa, Sampdorii Genua, Hellas Werona czy Queens Park Rangers.

Wcześniej Legia pozyskała z Zagłębia Lubin bramkarza Dominika Hładuna, ze Śląska Wrocław słowackiego pomocnika Roberta Picha, ze szwajcarskiego FC Zurich słoweńskiego napastnika Blaza Kramera oraz wykupiła z Werderu Brema obrońcę Maika Nawrockiego, który już w poprzednim sezonie grał w warszawskiej drużynie.

Z zespołu odeszli natomiast: Artur Boruc, Tomas Pekhart, Rafael Lopes, Richard Strebinger, Benjamin Verbic i Szymon Włodarczyk.