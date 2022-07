Holender podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Wiosną występował w australijskim ekstraklasowym Sydney FC, w którym rozegrał 10 spotkań i strzelił jednego gola.

Narsingh w przeszłości występował w topowych klubach - Ajaksie, PSV i Feyenoordzie, także w AZ Alkmaar, AVV Zeeburgia, SC Heerenveen i FC Twente i walijskim Swanesa City. W dorobku posiada dwa tytuły mistrza Holandii, krajowy puchar oraz trzy Superpuchary Holandii.

Nowy piłkarz Miedzi ma również bogatą przeszłość reprezentacyjną. W młodzieżowych kadrach Holandii rozegrał 33 spotkania, w których zdobył cztery bramki. W seniorskiej reprezentacji wystąpił 19 razy i zdobył cztery gole. W 2012 roku znalazł się w kadrze na Euro 2012, ale nie pojawił się na boisku podczas turnieju. Cztery lata później zagrał w Gdańsku w meczu towarzyskim przeciwko Polsce. Holendrzy wygrali 2:1, a Narsingh zanotował asystę przy drugiej bramce dla "Oranje".

Szukaliśmy doświadczonego i ogranego zawodnika o określonych umiejętnościach. Nadarzyła się okazja, by sprowadzić Luciano i z niej skorzystaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że być może będziemy musieli trochę poczekać aż wejdzie na swój najwyższy poziom. Ale wierzymy, że będzie dla nas wzmocnieniem. Jest dynamicznym skrzydłowym, dobrze gra jeden na jeden. Ma bardzo dobrą przeszłość i chcielibyśmy, by przynajmniej w jakimś stopniu nawiązał do swojej gry z ligi holenderskiej - powiedział trener beniaminka ekstraklasy Wojciech Łobodziński, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Legniczanie na inaugurację nowego sezonu zremisowali na wyjeździe z Radomiakiem 1:1. Z kolei najbliższy mecz z Lechem Poznań został przełożony na inny termin.