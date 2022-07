Legia zaczęła sezon 2022/23 od wyjazdowego remisu 1:1 z Koroną Kielce.

Reklama

Korona grała z ogromnym zaangażowaniem i moim zdaniem możemy spodziewać się podobnej postawy rywali w większości meczów w tym sezonie. Drużyny będą się bronić, z dużym poziomem agresji, a przy okazji będą próbowały zadać cios kontratakami i stałymi fragmentami gry. Jesteśmy na to przygotowani. Jutro musimy zrobić wszystko, aby start nowego sezonu był pomyślny. Dlatego jeszcze raz apeluję o wsparcie z trybun. Poza poprzednim sezonem Legia regularnie grała na wysokim poziomie i w dużej mierze było to dzięki wspaniałemu wsparciu kibiców - powiedział szkoleniowiec.

Zagłębie natomiast na inaugurację zanotowało u siebie bezbramkowy remis ze Śląskiem Wrocław.

Mieliśmy wysłanników na tym meczu. Piotr Stokowiec to świetny trener, bardzo go cenię. W zeszłym sezonie zespół zmagał się z kłopotami, ale dał radę się utrzymać. Teraz Zagłębie przyjedzie tu po punkty, a my swoimi umiejętnościami i energią, będziemy chcieli się przeciwstawić i wygrać. Zagłębie w spotkaniu ze Śląskiem pokazało dwa oblicza – w pierwszej piłkarze byli nieobecni, w drugiej fajnie operowali piłką. My w Kielcach też nie pokazaliśmy wszystkiego. Do poprawy jest przede wszystkim organizacja gry. Potrzeba czasu, aby pewne schematy zaczęły funkcjonować automatycznie, aby piłkarze wdrożyli mój pomysł na grę - ocenił Runjaic.

Reklama

51-letni Niemiec serbskiego pochodzenia objął Legię po zakończeniu poprzedniego sezonu, w którym stołeczny zespół uplasował się dopiero na 10. miejscu. Wcześniej, od listopada 2017 roku, prowadził Pogoń Szczecin.

Przed nami ciekawie zapowiadający się sezon. Moim zadaniem jest przywrócenie Legii świetności. Koncentruję się na tym, aby zespól miał jak najwięcej atutów. Przed całym klubem stoi wyzwanie. Podjąłem się go i teraz trzeba zrobić wszystko, aby Legia wróciła tam, gdzie jej miejsce - podkreślił.

Początek sobotniego meczu o godzinie 20.00.