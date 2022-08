Destan do końca ubiegłego roku zawodnikiem Altinordu FK. Po rozegraniu 47 meczów i strzeleniu 16 goli przeszedł do Trabzonsporu. W maju świętował z tym klubem mistrzostwo, choć nie wystąpił ani razu w Super Lidze, a jedyny mecz w barwach drużyny z Trabzonu zaliczył w Pucharze Turcji.

20-latek dotarł w tym tygodniu do stolicy Wielkopolski, przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt, który obowiązuje do końca bieżącego sezonu. Został też uprawniony do gry ekstraklasie, choć mało prawdopodobny jest jego występ w niedzielę przeciwko Pogoni Szczecin. W umowie z Trabzonsporem nie ma zapisu o prawie do pierwokupu Destana przez Wartę po zakończeniu okresu wypożyczenia.

Turecki napastnik jest szóstym nowym zawodnikiem w kadrze zespołu trenera Dawida Szulczka. Wcześniej latem kontrakty z "Zielonymi" podpisali obrońcy Kamil Kościelny i Grek Dimitris Stavropoulos, pomocnicy Miłosz Szczepański, Maciej Żurawski i Portugalczyk Miguel Luis.

Szulczek podczas konferencji prasowej przed spotkaniem z Pogonią przyznał, że to jeszcze nie koniec wzmocnień drużyny w tym okienku transferowym.

Niewykluczone, że z niektórymi transferami poczekamy do końca okienka, aby zobaczyć, na których pozycjach mamy największe braki - zaznaczył.

Warta w trzech meczach ekstraklasy zdobyła trzy punkty i zajmuje 14. pozycję w tabeli.