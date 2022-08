Nevada przygodę z piłką nożną zaczynał Herradura FC, skąd przeniósł się do Futbol America. Do tej pory wystąpił w 28 meczach w meksykańskiej ekstraklasie, zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Na swoim koncie ma również grę w młodzieżowych reprezentacjach Meksyku.

To agresywny, dynamiczny i mobilny zawodnik, z niezłym odbiorem i dobrym rozegraniem. Jest młody, co również miało wpływ, że zdecydowaliśmy się po niego sięgnąć. Poszukiwaliśmy "szóstki" do rywalizacji. Liczymy, że będzie brakującym ogniwem w naszej drużynie – scharakteryzował piłkarza na łamach oficjalnej strony Miedzi trener Łobodziński.

Nevada jest dziewiątym zawodnikiem sprowadzonym przez beniaminka ekstraklasy w letnim okienku transferowym.

Po trzech meczach Miedź ma na swoim koncie punkt i w ligowej tabeli zajmuje 16.miejsce. W piątek o godz. 18 legniczanie zmierzą się na swoim stadionie w derbowym pojedynku z KGHM Zagłębiem Lubin.