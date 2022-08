Były obrońca m.in. Zorii Ługańsk trafił do Legii w lipcu 2021 roku.

Reklama

Od tamtej pory w barwach pierwszej drużyny ze stolicy rozegrał 10 spotkań - dziewięć w ubiegłym sezonie (w tym siedem w ekstraklasie) oraz jedno w obecnym. Borykał się z kłopotami zdrowotnymi.

24-letni piłkarz, jak zaznaczyła Lechia, może występować na środku obrony w formacji z trzema lub czterema obrońcami, a także na lewej stronie bloku defensywnego.

Bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować wypożyczenie Joela. Znam go jako zawodnika od wielu lat, współpracowałem z nim jeszcze będąc w Niemczech. Jego rozwój w ostatnich trzech latach, przede wszystkim w Zorii Ługańsk, był imponujący. To zawodnik, który może zagrać spokojnie na trzech pozycjach. Ma bardzo dobrą lewą nogę i wyprowadzenie piłki. Jest to piłkarz, który pomoże nam odnieść w tym sezonie sukces – powiedział po transferze Abu Hanny trener Lechii Tomasz Kaczmarek, cytowany na stronie gdańskiego klubu.