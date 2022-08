W obecnym sezonie reprezentant Kosowa rozegrał jedynie 13 minut w przegranym 0:3 meczu z Cracovią. Legia nie ujawniła kwoty transferu 23-letniego skrzydłowego. Poprzednim klubem Kastratiego było Dinamo Zagrzeb, z którego przeszedł do Legii za 1,3 mln euro.

Latem skontaktowało się ze mną kilka klubów, ale MOL był najlepszą opcją. Rozmawiałem z dyrektorem sportowym, Istvanem Salloi, i trenerem, Michaelem Borisem – obaj chcieli, abym przeniósł się do Szekesfehervar. Jedną z najważniejszych rzeczy dla zawodnika jest poczucie zaufania - powiedział Kastrati cytowany na oficjalnej stronie węgierskiego klubu.

Czuję, że to będzie dla mnie dobra okazja do pokazania się, chcę grać tak, by wrócić do reprezentacji. Jestem przekonany, że będę mógł pomóc drużynie dobrymi występami, golami i asystami - zapewnił piłkarz.

MOL Fehervar FC zajął czwarte miejsce w poprzednim sezonie ligi węgierskiej. Pod koniec sierpnia przegrał dwumecz z niemieckim FC Koeln w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.