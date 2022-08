Mecz od samego początku mógł podobać się ponad 17-tysięcznej publiczności, która ponownie pojawiła się na trybunach stadionu Widzewa. Już w pierwszych minutach dwie szybkie i groźne akcje przeprowadzili goście, którzy chcieli pokazać, że ich prowadzenie w tabeli nie jest przypadkowe. Zakończyły się one szczęśliwie dla łodzian, a do tego już po pierwszym wypadzie gospodarzy pod bramkę Wisły cieszyli się oni z gola. Zdobył go Karol Danielak, który precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał Bartłomieja Gradeckiego.

Na dość niespodziewane prowadzenie beniaminka błyskawicznie mógł odpowiedzieć Łukasz Sekulski, lecz uderzenie głową napastnika Wisły obronił bramkarz Widzewa. Podopieczni trenera Stano przeważali do końca pierwszej połowy, często zagrażając bramce gospodarzy. Bardzo dobrze spisywał się w niej jednak Słowak Henrich Ravas, który m.in. obronił strzał z dalszej odległości Rafała Wolskiego. W innej sytuacji drużynę z Łodzi przed stratą gola uchronił Mateusz Żyro wybijając piłkę sprzed linii bramkowej.

Skupieni na obronie piłkarze Widzewa przed przerwą sporadycznie gościli pod bramką lidera. Mimo tego, w 30. minucie byli bliscy podwyższenia prowadzenia. W dobrej sytuacji znalazł się bowiem Juliusz Letniowski, którego na piątym metrze przed bramką uprzedził jednak Jakub Rzeźniczak. W ostatnich minutach pierwszej połowy w jeszcze lepszej sytuacji znalazł się Bartłomiej Pawłowski, lecz uderzył prosto w Gradeckiego. Po chwili, w kolejnej próbie łodzian piłka w niewielkiej odległości minęła słupek bramki zespołu z Płocka po strzale Danielaka.

Lepiej podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia rozpoczęli też drugą połowę. Przejęli inicjatywę, czego efektem była m.in. sytuacja rezerwowego Hiszpana Jordiego Sancheza, którego w ostatniej chwili zablokował Steve Kapuadi. Niewiele później w mniej oczywistej sytuacji bramkarza gości pokonał Pawłowski uderzając piłkę z boku pola karnego.

Szybko szansę na zdobycie kontaktowego gola miał Hiszpan Davo, ale ponownie górą był Ravas. Później płocczanie nie kreowali już tak groźnych sytuacji jak przed przerwą. Łodzianie grali bowiem bardzo dojrzale. Aż do ostatniej minuty spotkania, kiedy we własnym polu karnym Dominik Kun pociągnął za rękę Marko Kolara, za co – po wideoweryfikacji – arbiter podyktował rzut karny. Na honorowego gola zamienił go Davo i to było wszystko, na co tego dnia było stać lidera ekstraklasy.

Widzew Łódź – Wisła Płock 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Karol Danielak (5), 2:0 Bartłomiej Pawłowski (54), 2:1 Davo (90+2-karny)

Żółta kartka – Widzew Łódź: Martin Kreuzriegler, Marek Hanousek. Wisła Płock: Rafał Wolski, Damian Rasak

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Widzów: 17 004

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński, Mateusz Żyro, Martin Kreuzriegler - Karol Danielak (77. Jakub Sypek), Dominik Kun, Patryk Lipski (46. Marek Hanousek), Fabio Nunes - Bartłomiej Pawłowski (70. Serafin Szota), Łukasz Zjawiński (46. Jordi Sanchez), Juliusz Letniowski (70. Kristoffer Hansen)

Wisła Płock: Bartłomiej Gradecki - Aleksander Pawlak, Jakub Rzeźniczak, Steve Kapuadi, Piotr Tomasik - Kristian Vallo (71. Filip Lesniak), Damian Rasak (71. Marko Kolar), Dominik Furman (85. Michał Mokrzycki), Rafał Wolski (85. Milan Kvocera), Davo - Łukasz Sekulski (85. Dawid Kocyła)

Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2022-08-26:



PGE FKS Stal Mielec - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1 (0:1)



2022-08-27:



Widzew Łódź - Wisła Płock 2:1 (1:0)

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin 3:0 (1:0)

Miedź Legnica - Lechia Gdańsk 2:1 (1:0)

Radomiak Radom - Korona Kielce 0:2 (0:1)



Pozostałe mecze kolejki

2022-08-28:

Cracovia Kraków - Warta Poznań (12.30)

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (15.00)

Lech Poznań - Piast Gliwice (17.30)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)



1. Wisła Płock 7 5 1 1 19-7 16 +12

2. Legia Warszawa 7 4 2 1 10-7 14 +3

3. Pogoń Szczecin 6 4 1 1 11-6 13 +5

4. Radomiak Radom 7 3 2 2 9-9 11

5. Cracovia Kraków 6 3 1 2 8-4 10 +4

6. Widzew Łódź 7 3 1 3 9-8 10 +1

7. Korona Kielce 7 3 1 3 8-7 10 +1

8. PGE FKS Stal Mielec 7 3 1 3 10-10 10

9. Śląsk Wrocław 6 2 3 1 5-5 9

10. Górnik Zabrze 6 2 2 2 8-8 8

11. Jagiellonia Białystok 7 2 2 3 8-9 8 -1

12. KGHM Zagłębie Lubin 7 2 2 3 3-7 8 -4

13. Raków Częstochowa 4 2 1 1 6-5 7 +1

14. Piast Gliwice 5 2 0 3 5-5 6

15. Warta Poznań 6 2 0 4 4-9 6 -5

16. Miedź Legnica 6 1 1 4 6-11 4 -5

17. Lechia Gdańsk 5 1 0 4 5-12 3 -7

18. Lech Poznań 4 0 1 3 2-7 1 -5



W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze



Mecze w następnej kolejce

2022-09-02:

Legia Warszawa - Radomiak Radom (20.30)

2022-09-03:

PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław (15.00)

Lechia Gdańsk - Warta Poznań (17.30)

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa (20.00)

2022-09-04:

KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (12.30)

Korona Kielce - Pogoń Szczecin (15.00)

Lech Poznań - Widzew Łódź (17.30)

2022-09-05:

Piast Gliwice - Miedź Legnica (18.00)

Wisła Płock - Górnik Zabrze (20.30)



autor: Bartłomiej Pawlak