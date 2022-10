"Ekstraklasa SA podpisała nową umowę licencyjną z CANAL+, na mocy której nadawca będzie miał prawa do transmisji wszystkich meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, w tym minimum 100 w jakości 4K, na terenie Polski w sezonach 2023/24 – 2026/27. Czteroletni kontrakt o wartości blisko 1,3 mld zł zapewni CANAL+ prawo do pokazywania magazynów oraz skrótów w telewizji, serwisie CANAL+ online oraz internecie. Jeden mecz w kolejce oraz poniedziałkowy magazyn skrótów będą dostępne tak jak do tej pory w kanałach otwartych" - poinformowano w komunikacie Ekstraklasy SA.

Canal Plus jest związany z ekstraklasą od 1995 roku.