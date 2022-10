Reklama

Już blisko trzy lata Lechowi nie udało się wygrać z Rakowem. Ostatnie zwycięstwo nad częstochowską ekipą odniósł 8 lutego 2020 roku. Później we wszystkich rozgrywkach drużyny te mierzyły się ze sobą siedem razy - Raków odniósł pięć zwycięstw i były dwa remisy.

Lech niepokonany od 14 sierpnia

W tabeli Lech jest dopiero siódmy. Ma co prawda jeden mecz zaległy do rozegrania, ale od lidera dzieli go aż dziesięć punktów. Ta strata to przede wszystkim efekt słabego startu sezonu "Kolejorza". Obrońcy tytułu bowiem w czterech pierwszych meczach zanotowali trzy porażki i remis. Później Lech poprawił się i pozostaje niepokonany od 14 sierpnia.

Raków natomiast sprawia wrażenie dobrze funkcjonującej maszyny. Z siedmiu ostatnich spotkań podopieczni trenera Marka Papszuna wygrali sześć i jedno zremisowali. Co więcej, nie stracili w tych meczach nawet jednej bramki.

Częstochowianie w zestawieniu o dwa punkty wyprzedzają Widzew Łódź, a o trzy Wisłę Płock i Legię Warszawa.

Czarna seria Miedzi może trwać nadal

Już w piątek będący rewelacją rozgrywek Widzew zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Beniaminek może się pochwalić serią bardzo zbliżoną do Rakowa - pięć zwycięstw, jeden remis i jeden stracony gol w ostatnich sześciu meczach. Górnik natomiast na wygraną czeka już od 19 września. W tabeli jest 14.

Dłużej na zwycięstwo czekają trzy drużyny - 15. Piast Gliwice (od 5 września), 16. Korona Kielce (od 27 sierpnia) i zamykająca tabelę Miedź Legnica (również od 27 sierpnia).

Miedzi przełamać czarną serię będzie ciężko, bo w piątek podejmie piątą Pogoń Szczecin. Piast i Korona natomiast zmierzą się ze sobą w sobotę w Kielcach.

Legia jedzie do Białegostoku

Goniące lidera Wisła i Legia zagrają w sobotę, odpowiednio, u siebie ze Śląskiem Wrocław i na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. O ile "Nafciarze" grają raczej powyżej oczekiwań, to Legia w ostatnich tygodniach głównie rozczarowuje i wygrywać udaje jej się tylko z zespołami z dolnej połowy tabeli.

Oprócz szlagieru Lech - Raków na niedzielę zaplanowano jeszcze dwa mecze. KGHM Zagłębie Lubin podejmie Cracovię, a Lechia Gdańsk po raz pierwszy od kwietnia spróbuje wygrać dwa spotkania z rzędu. W poprzedniej kolejce pokonała na wyjeździe Zagłębie 3:0, teraz zmierzy się u siebie ze Stalą Mielec.